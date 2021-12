Les Apple Silicon Mac connaissent une adoption rapide parmi les utilisateurs d’entreprise, révèle Jamf

Comme nous l’avons détaillé à plusieurs reprises récemment, la gamme Apple de Mac alimentés par Apple Silicon connaît une adoption rapide parmi les utilisateurs d’entreprise. Maintenant, les gens de Jamf examinent de plus près Apple Silicon dans l’entreprise…

Jamf, qui fabrique une variété d’outils pour la gestion des Mac, iPhone et iPad dans l’entreprise, affirme que cela a aidé à déployer plus d’un million de Mac alimentés par la famille de puces M1. De plus, Jamf affirme que 74% de ses clients ont déjà au moins un Mac de la gamme M1 géré dans leur environnement

Voici quelques points saillants des organisations déployant des Mac M1 :

SAP, une société de logiciels d’entreprise, a déployé 3 500 Mac alimentés par M1 à l’aide de Jamf au cours de la dernière année, s’ajoutant à sa flotte totale de 30 000 Mac. Lors du test de Mac avec M1, les développeurs SAP ont constaté des résultats « remarquables » concernant la vitesse et les performances des applications, ce qui a entraîné une augmentation de la rentabilité. SAP offre le choix aux employés depuis 2008 et a vu la demande de Mac augmenter rapidement depuis lors. SAP a également déployé plus de 70 000 iPhones et 17 500 iPads avec Jamf. Electric, un partenaire de Jamf et une société de technologie informatique qui gère une flotte de plus de 26 800 appareils Apple pour ses clients de petite et moyenne taille, a enregistré une croissance de 158 % du déploiement d’appareils Mac cette année. Ils notent que la vitesse offerte par les Mac avec la famille de puces M1 est attrayante pour les nombreuses entreprises qu’ils servent et qui se concentrent sur l’intégration rapide et sécurisée des employés avec les appareils et applications puissants dont ils ont besoin. Bartlett City Schools, un système scolaire de 8 500 étudiants et 1 100 employés juste à l’extérieur de Memphis, Tennessee, a déployé près de 6 000 Mac alimentés par M1 cette année.

Ces points de données sont remarquables car ils montrent à quelle vitesse Apple Silicon gagne du terrain parmi les utilisateurs d’entreprise. Alors que nous avions déjà entendu parler de plusieurs grandes entreprises technologiques déployant des MacBook Pro M1 pour les développeurs, les statistiques de Jamf offrent un aperçu plus large de la base d’utilisateurs de l’entreprise.

Vous pouvez en savoir plus dans l’annonce complète du communiqué de presse de Jamf ici.

