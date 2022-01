Les Apple Store pourraient arrêter les voleurs avec de nouvelles mesures de sécurité

Apple explore de nouvelles mesures de sécurité pour les magasins de détail Apple dans le but de décourager et d’empêcher les vols à main armée.



Dans un brevet intitulé « Product-Display System » déposé auprès du United States Patent and Trademark Office, repéré par Patently Apple, Apple détaille un certain nombre de systèmes mécaniques pour sécuriser les iPhones, iPads et montres Apple.

La proposition implique effectivement la fixation d’un « corps de retenue » et d’une « tige d’affichage » sur les grandes tables des Apple Stores qui comportent un « support de retenue » pour contenir les appareils. Certains appareils peuvent comporter un « câble de retenue » rétractable fixé au support pour fournir de l’énergie et permettre aux clients de prendre les appareils. Des aimants placés sur le dessus de la tige d’affichage assurent que l’appareil revient dans une position prédéterminée.



Pour maintenir la sécurité et être plus esthétique, « aucune attache du dispositif de retenue ne peut être visible ou accessible » dans le système de montage. Les tiges et les supports sont considérablement plus résistants que les attaches actuellement utilisées pour sécuriser les appareils dans les Apple Store, et sont destinés à rendre beaucoup plus difficile pour les voleurs de détacher les appareils, décourageant ainsi les tentatives de vol.

Apple a expérimenté la suppression des attaches de sécurité dans certains de ses magasins, mais l’entreprise a fait l’objet d’un grand nombre de vols par écrasement et par saisie au cours des dernières années. Le brevet n’est pas une confirmation qu’Apple mettra en œuvre les dispositifs de sécurité volumineux dans ses magasins de détail, mais cela reste une possibilité étant donné que la solution est pleinement développée. Les appareils Apple entrent déjà automatiquement en mode perdu lorsqu’ils sont volés dans un magasin, ce qui rend l’appareil inutilisable, mais le dossier indique que la prévention des vols plus basique est toujours un domaine de recherche en cours pour l’entreprise.

Mettre à jour: Michael Steeber, passionné d’Apple Store, a noté sur Twitter que le système de montage décrit dans ce brevet est déjà utilisé par un certain nombre de partenaires commerciaux Apple et de revendeurs agréés :

Pas d’encombrement de câbles, pas de trous dans la table, pas d’écrans obsolètes, pas de gâchis. Pour les revendeurs, cela signifie moins de formation spéciale pour réinitialiser un magasin du jour au lendemain dans des délais très serrés. 6/8 pic.twitter.com/0tKLgqWITY – Michael Steeber (@MichaelSteeber) 27 septembre 2021

