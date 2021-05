Les Apple Stores auront toujours besoin de masques, d’autres mesures de sécurité COVID-19

Alors que les États-Unis et d’autres pays progressent dans la vaccination contre le COVID-19, certaines agences de santé publique et entreprises privées ont commencé à alléger les exigences en matière de masques. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, cependant, Apple laissera son mandat de masque et d’autres précautions contre le COVID-19 en place dans les magasins de détail aux États-Unis pour le moment.

La nouvelle intervient après que le CDC aux États-Unis a ajusté ses prévisions jeudi pour dire que les personnes complètement vaccinées peuvent reprendre leurs activités sans porter de masque. Certains détaillants aux États-Unis, tels que Costco et Walmart, ont déjà ajusté leurs politiques de masque conformément aux directives de la CDC.

Le rapport d’aujourd’hui de Bloomberg indique qu’Apple a informé ses magasins de détail américains que son mandat de masque et d’autres protocoles de sécurité COVID-19 resteront en vigueur pour le moment. L’entreprise a toutefois souligné qu’elle évalue en permanence les mesures de santé et de sécurité et que sa priorité numéro un est la sécurité des employés et des clients.

Apple n’a pas fourni aux employés un calendrier pour la levée de son mandat de masque. Certains magasins continuent de fonctionner à capacité limitée ou sur rendez-vous uniquement. Les Apple Stores du Michigan ont été fermés jusqu’à cette semaine en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans l’État et ont récemment rouvert en tant que vitrines express.

Vous pouvez suivre toutes les dernières ouvertures et fermetures de l’Apple Store dans notre guide détaillé ici.

