Les Apple Stores de New York ne sont disponibles que pour les commandes en ligne en raison de COVID-19

Comme indiqué initialement par Mark Gurman de Bloomberg, tous les Apple Stores de New York ont ​​rejoint la liste des emplacements fermant leurs portes à la plupart des clients au milieu d’une augmentation du nombre d’infections au COVID-19.

Services chez Apple Upper West SideImage : Apple.com

La semaine dernière, Apple a fermé sept magasins en Amérique du Nord en une seule journée alors que les tests positifs parmi les employés augmentaient, et MacRumors souligne qu’avant même cette annonce, le site Web d’Apple répertoriait plus de 20 sites fermés aujourd’hui en raison des effets de la pandémie. .

Pour les habitants de New York, les magasins sont toujours accessibles si vous avez un rendez-vous pour récupérer une commande en ligne. Tous les autres services, comme son support technique Genius Bar ou les achats sur rendez-vous, sont actuellement répertoriés comme indisponibles. On ne sait pas combien de temps durera la situation actuelle, mais Apple n’offre plus l’option de livraison gratuite de deux heures qu’elle a proposée avant les vacances de la semaine dernière.