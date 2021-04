Les Apple Stores en France ferment volontairement pour un troisième verrouillage

Tous les Apple Store en France ferment à partir de demain alors que le pays revient à un verrouillage plus strict. Auparavant, certains magasins phares du centre-ville étaient restés ouverts, tandis que ceux des centres commerciaux sont restés fermés depuis fin janvier.

Si la France entre demain dans son troisième lock-out national, la décision d’Apple est en fait volontaire…

Le gouvernement français a annoncé le nouveau verrouillage après le doublement des cas de COVID-19 entre février et mars, et le nombre de patients dans les unités de soins intensifs a dépassé le pic observé lors du deuxième verrouillage. Les nouvelles règles entreront en vigueur demain.

Un couvre-feu strict est en place de 19 h à 6 h, avec très peu de raisons acceptables de quitter la maison pendant cette période. En dehors de ces heures, tout le monde doit rester à moins de 10 km (6 miles) de la maison sauf pour les raisons indiquées:

Se rendre au travail, à l’école ou au lieu de formation et en revenir; effectuer des voyages d’affaires essentiels qui ne peuvent être différés; Rendez-vous médicaux qui ne peuvent être effectués à distance ou reportés; obtenir des médicaments; Raisons familiales essentielles, assistance aux personnes vulnérables, aux personnes en situation de précarité ou à la garde d’enfants; Les personnes handicapées et leur accompagnateur; Convocation judiciaire ou administrative; des rencontres avec des professionnels du droit qui ne peuvent être menées à distance ou différées; Participer à une mission d’intérêt général à la demande d’une autorité administrative; Les voyages en transit liés aux voyages longue distance; Shopping pour les fournitures essentielles, pour les fournitures professionnelles, pour récupérer les commandes ou les livraisons, ou pour déménager. Se rendre ou revenir des lieux de culte, des bibliothèques, etc .; Procédures judiciaires et administratives.

L’exemption des «fournitures essentielles et professionnelles» pourrait permettre aux Apple Stores en France de rester ouverts, mais MacGeneration rapporte que la société a choisi de faire preuve de prudence.

Magasins dans les centres-villes comme Lille, Bordeaux, ceux du centre de Paris […] étaient restés ouverts, tandis que tous ceux des centres commerciaux ont fermé le 30 janvier lors des dernières mesures sanitaires. C’est un retour à la situation de fermeture générale d’il y a un an. Leur activité – vente de produits informatiques et service après-vente – les fait entrer dans la liste des entreprises dites essentielles, mais Apple a toujours eu tendance, dans le cas de cette crise, à faire plus que moins et à favoriser les fermetures.

Aux États-Unis, début mars, les 270 magasins américains ont ouvert pour la première fois en un an.

