Les Apple Stores lancent une nouvelle conception de dock MagSafe sans port

Apple a développé une nouvelle solution d’affichage pour iPhone pour ses magasins de détail qui met en évidence le chargement sans fil MagSafe, élimine l’encombrement des câbles et rend les iPhones plus accessibles aux clients.

Aujourd’hui, les tables de chaque Apple Store utilisent des contremarches en polycarbonate blanc avec une rangée de connecteurs Lightning pour mettre en lumière chaque modèle de la famille iPhone. Les colonnes montantes contiennent des informations sur le produit, des attaches de sécurité lâches et des câbles visibles pour alimenter chaque téléphone.

La dernière solution d’Apple remplace entièrement les docks Lightning au profit de quatre chargeurs MagSafe montés sur des bras en acier inoxydable. Le nouveau design élève les iPhones de la table, donnant l’impression que les appareils flottent lorsqu’ils sont vus de face. Chaque iPhone est plus facile à prendre et à remplacer, et MagSafe offre un angle de vision plus accessible lorsqu’il est ancré.





Les nouveaux élévateurs n’ont été repérés qu’à l’Apple Park Visitor Center la semaine dernière et n’ont pas été déployés à grande échelle dans d’autres magasins. La conception est compatible avec les appareils prenant en charge MagSafe, limitant son utilisation actuelle à la famille iPhone 12. Ces luminaires sont destinés à l’affichage uniquement et ne sont pas disponibles à l’achat en magasin.

En plus d’être le dock de rêve de nombreux propriétaires d’iPhone, les avantages des risers MagSafe sont immédiats et nombreux. L’ensemble de la solution d’affichage est alimenté par un seul câble, ce qui élimine l’encombrement des tables Apple Store et réduit les déchets. Pour la première fois, les attaches de sécurité de l’iPhone sont rétractables, ce qui réduit encore les enchevêtrements et l’enroulement constant des câbles par les équipes de l’Apple Store. Les quais Lightning avaient tendance à se plier lorsque les téléphones étaient mal remplacés ou poussés lorsqu’ils étaient amarrés. MagSafe est moins délicat et pourrait réduire les frais généraux de marchandisage.

Les nouveaux écrans se marient également bien avec la nouvelle application Explore, l’expérience de démonstration interactive préchargée sur chaque écran iPhone. Explore a été déployé sur les iPhones en juin 2021 et a remplacé l’application Tarification. Avec Explore, Apple a facilité la comparaison des modèles d’iPhone, l’affichage des options de tarification et la découverte des fonctionnalités clés. L’expérience utilisateur améliorée élimine le besoin d’imprimer des descriptions sur chaque colonne montante.

Si vous repérez une station d’accueil MagSafe ou tout nouveau luminaire dans votre Apple Store local, envoyez-moi un message. Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

