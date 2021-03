Les Apple Stores réorganisés pour mettre l’accent sur les services d’abonnement

Au cours des quatre derniers mois, Apple a réorganisé ses magasins de détail à travers le monde avec une série de démos interactives mettant en lumière les services d’abonnement Apple. Collectivement, les nouveaux écrans modifient fondamentalement la relation client avec l’Apple Store et représentent une évolution significative de l’expérience de vente au détail d’Apple.

Entrez dans un Apple Store avec le dernier design et le monde des services Apple se déploiera. Des panneaux lumineux pour Apple Music, Apple Arcade, Apple TV + et un gros texte annonçant Apple Fitness + parsèment les Avenues autour du périmètre du magasin.

La réinvention des Apple Store physiques pour promouvoir les services numériques a commencé bien avant que la première saison de «Ted Lasso» ne soit diffusée sur TV +, mais ce n’est que lorsque les derniers affichages sont apparus qu’une image claire de l’avenir est apparue.

Des titres audacieux, de riches bibliothèques de contenu et un seul appel à l’action définissent chaque baie de service Apple. Ce n’est pas la navigation Apple Music sur un iPhone de démonstration qui est nouveau – c’est le message derrière. Et ce message déplace l’équilibre des pouvoirs dans les magasins du matériel vers les services.

Depuis l’ouverture des premiers Apple Store en 2001, le matériel Apple a été la porte d’entrée vers les logiciels, les services et les solutions. Passez à un Mac, et dans OS X, vous découvrirez comment éditer une vidéo ou créer une chanson. Avec la croissance d’iTunes et l’expansion du contenu en ligne, l’iPod, l’iPhone et l’iPad sont devenus des passerelles pour découvrir de nouvelles musiques, films et émissions de télévision.

Désormais en magasin, les services Apple deviennent la passerelle par laquelle les clients découvrent le matériel Apple comme l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et les AirPods.

Sur l’écran Apple Arcade, vous découvrez d’abord le service, sélectionnez un jeu dans la bibliothèque Arcade, scannez un code QR avec un iPhone, puis prenez la main sur le temps. Sur l’écran Apple Music, les dernières listes de lecture et albums vous incitent à essayer les AirPods Max. Sur l’écran Apple Fitness +, les types d’entraînement et les vidéos à haute énergie sont au centre des préoccupations, soulignés par l’écosystème du matériel Apple pris en charge par le service.

Chaque nouvel écran remplace le merchandising précédemment dédié aux accessoires et au matériel comme les jouets intelligents et les équipements connectés à l’iPhone. L’automne dernier, Apple a vidé tous ses magasins de haut-parleurs et d’écouteurs tiers. Alors que les tendances d’achat continuent d’évoluer en ligne, les étagères d’Apple sont mieux approvisionnées en expériences que les boîtes qui peuvent être expédiées aux clients à domicile.

Les services Apple peuvent également être expérimentés à la maison. La vraie valeur des démos en magasin aujourd’hui se trouve avec les équipes de vente au détail d’Apple. Un spécialiste peut vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits ou choisir votre esprit sur l’intrigue de «Mythic Quest». Les écrans sont simplement un déclencheur de conversation. Comme Tim Cook pourrait le dire, c’est un avantage que «seule Apple» peut offrir.

Une partie de l’expérience en magasin qui n’est pas encore pleinement réalisée à l’ère des services concerne les événements en magasin. Ceci est, bien sûr, dû à la pandémie. En 2017, Angela Ahrendts, alors vice-présidente exécutive d’Apple Retail, a fait allusion au potentiel de Today at Apple pour donner vie aux services:

[The store] est le plus gros produit produit par Apple. Donc, si vous y pensez, le matériel est l’architecture du magasin. Le logiciel est ce qui se passe dans le magasin et comment nous activons essentiellement Apple Music et l’App Store.

Juste avant le début de la pandémie, nous avons vu les premières véritables collaborations modernes entre les services Apple et la programmation en magasin. La série de concerts Up Next Live et une collection de sessions Music Lab: Remix ont mis en valeur les artistes Apple Music. Une série d’affiches Apple TV + iPad a donné lieu à des conversations exclusives avec des illustrateurs travaillant sur Apple Originals dans les magasins phares du monde entier. Il y a une excellente opportunité pour des événements comme ceux-ci de revenir et de se développer à l’avenir.

À la base, le concept fondateur de l’Apple Store n’a pas changé. Apple croit toujours que ses magasins servent à éduquer et à enrichir la vie des clients en les aidant à aller plus loin avec leurs produits. Mais la façon dont nous interagissons et expérimentons l’Apple Store évolue. Les clients comprennent ce que peuvent faire l’iPhone et l’iPad. Quelle valeur les services Apple peuvent-ils apporter? Découvrons-le.

Merci à Ron et Pad d’avoir fourni des photos des baies Apple TV + et Apple Music.

