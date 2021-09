Les Apple Stores vendront bientôt toutes les couleurs du nouvel iMac

Il semble que le nouvel iMac pourrait faire une petite apparition lors du prochain événement “California Streaming” d’Apple.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de révéler qu’il commencera à vendre toutes les couleurs du nouvel iMac dans les magasins de détail de sa société. Cela signifie que vous pourrez désormais visiter votre Apple Store local et acheter les couleurs jaune, orange et violet de l’iMac et sortir avec.

Lorsque Apple a initialement annoncé le nouvel iMac, il a déclaré que seules les couleurs vert, rose, bleu et argent seraient disponibles à l’achat dans ses points de vente. Les couleurs jaune, orange et violet ont dû être achetées sur la boutique en ligne de l’entreprise ou sur l’application Apple Store.

Doté d’un design époustouflant dans une gamme de couleurs vives, de la puce révolutionnaire M1 et d’un brillant écran Retina 4,5K, le nouvel iMac est beaucoup plus compact et s’intègre facilement dans encore plus d’endroits, transformant n’importe quel espace en tout ce dont les utilisateurs ont besoin. Les configurations iMac en vert, rose, bleu et argent seront disponibles à l’achat directement sur apple.com et dans les magasins Apple Store, et les sept couleurs seront disponibles sur apple.com.