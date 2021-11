Les Apple Stores vont devoir laisser tomber l’exigence de masque pour les clients dans de nombreux États américains

Apple n’exigera plus que les clients portent un masque pour entrer dans bon nombre de ses magasins de détail aux États-Unis, rapporte Bloomberg. Les mandats de masques disparaîtront dans plusieurs magasins à partir de vendredi en raison des tendances positives des vaccinations et de la baisse des cas de COVID-19.



Plus de 100 magasins abandonneront le mandat de masque à partir de vendredi, la politique s’étendant ensuite à d’autres magasins en fonction des données COVID-19 locales. Apple possède 270 magasins aux États-Unis. Apple a partagé la nouvelle politique avec les employés dans une note obtenue par Bloomberg.

Après un examen attentif, l’équipe Environnement, santé et sécurité (EHS), ainsi que la direction, ont déterminé qu’il était sûr de mettre à jour nos directives sur les masques pour les clients de votre magasin. Les tendances positives des vaccinations, des tests et du nombre de cas dans votre région ont rendu ce changement possible.

Les clients pourront entrer dans les magasins Apple vaccinés ou non, et Apple n’exigera pas de preuve de vaccination. Dans des régions comme Los Angeles et la région de la baie de San Francisco où le port du masque est toujours obligatoire, les masques devront toujours être portés dans les Apple Stores.

Bien qu’Apple abandonne les mandats de masques pour les clients dans certaines régions, les employés d’Apple devront continuer à porter des masques pour le moment.

Apple dit qu’il prévoit de continuer à surveiller les directives locales et les données COVID tout au long de la saison des vacances, en apportant les ajustements nécessaires.

Histoires liées

De nombreux magasins Apple aux États-Unis exigent à nouveau que les clients portent des masques

Les clients qui visitent les Apple Stores américains devront à nouveau porter des masques dans la plupart des magasins, rapporte Bloomberg. Apple a abandonné ses exigences en matière de masques pour les clients et les employés vaccinés en juin, mais plus tôt ce mois-ci, Apple a commencé à exiger que les employés de certaines régions portent des masques et a encouragé les autres employés à le faire. Maintenant, les clients et les employés dans les domaines où…

Les Apple Stores continueront d’exiger des masques pour le moment

Plus tôt cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont annoncé que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter leurs masques à l’extérieur ou dans la plupart des environnements intérieurs, ouvrant la voie à de nombreuses entreprises pour assouplir leurs règles en matière de masques. Suite au changement de recommandation, plusieurs magasins ont annoncé qu’ils n’exigeraient plus que les clients vaccinés portent des masques à l’intérieur,…

Les Apple Stores vont abandonner l’exigence de masque pour les clients vaccinés cette semaine

Apple n’exigera plus que les clients vaccinés portent des masques dans leurs magasins de détail aux États-Unis, un changement majeur de politique par rapport au mois dernier, selon Bloomberg. Le nouveau changement, qui devrait entrer en vigueur mardi, n’obligera plus les clients qui ont été entièrement vaccinés contre COVID-19 à porter des masques dans les Apple Stores aux États-Unis. Bloomberg note qu’Apple…

Apple prévoit de ramener des cours en personne «Aujourd’hui chez Apple» à partir du 30 août

Apple a déclaré aujourd’hui au personnel de vente au détail aux États-Unis et en Europe qu’il prévoyait de reprendre les cours en personne Today at Apple à partir du 30 août, rapporte Bloomberg. Les cours devraient reprendre dans la plupart des emplacements aux États-Unis, mais le plan d’Apple de déployer des cours en personne pourrait être retardé dans certains emplacements Apple Store dans les zones où il y a une augmentation des cas de COVID-19. Avec Aujourd’hui chez Apple…

Olivia Rodrigo s’associe à Apple pour des masques faciaux AR personnalisés utilisés dans un nouveau clip vidéo « Brutal »

La pop star et actrice Olivia Rodrigo a sorti aujourd’hui le clip de sa chanson « Brutal », extraite de son premier album « SOUR ». Pour la vidéo, Rodrigo s’est associé à Apple pour créer une suite de masques de réalité augmentée à l’aide d’un iPad Pro. Parallèlement à la sortie du clip, Rodrigo a partagé quelques clips sur Instagram qui la montraient en train d’éditer les masques faciaux AR à l’aide d’un iPad Pro et d’un…

Apple décide de ne pas ramener les cours en personne «aujourd’hui chez Apple» le 30 août

Pas plus tard qu’hier, Apple a déclaré à son personnel de vente au détail aux États-Unis et en Europe qu’il commencerait à ramener des cours en personne Today at Apple à partir du 30 août, mais maintenant Apple a inversé la tendance. Les sessions en personne Today at Apple ne reprendront plus pour le moment, Apple suspendant les cours en personne en raison de l’augmentation continue de la variante Delta à travers les États-Unis …

Apple exige que les employés d’entreprise non vaccinés soient testés quotidiennement pour COVID-19

Les employés d’Apple qui ne sont pas vaccinés ou qui n’ont pas partagé leur statut vaccinal avec Apple devront subir un test COVID-19 à chaque fois qu’ils entreront au bureau, rapporte Bloomberg. Un employé se rendant au bureau quotidiennement devrait être testé chaque jour de la semaine en vertu des nouvelles règles. Apple ne parvient toujours pas à mettre en œuvre un mandat de vaccin qui…

Le plus récent Apple Store de New York dispose d’une zone de ramassage dédiée

Apple a ouvert cette semaine son dernier Apple Store à New York, Apple The Mall at Bay Plaza, qui se trouve également être le premier point de vente Apple dans le Bronx. Michael Steeber, un passionné d’Apple Store, s’est associé à Storeteller pour une visite virtuelle à 360 degrés du nouvel emplacement, nous donnant un aperçu détaillé des fonctionnalités et des améliorations apportées par Apple à son dernier Apple Store.