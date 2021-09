Les applications ABC News et ESPN abandonnent la prise en charge de l’Apple TV de troisième génération

L’Apple TV de troisième génération a été lancée en 2012. Près d’une décennie plus tard, de plus en plus d’applications abandonnent la prise en charge de ce décodeur Apple. Maintenant, ABC News et ESPN se joignent à cette liste sans cesse croissante.

Comme l’a repéré Appleosophy, les applications ESPN et ABC News perdront la prise en charge de l’Apple TV de troisième génération à partir du 4 octobre, selon les messages de ses applications sur le décodeur.

Le 4 octobre, ESPN/ABC News ne sera plus disponible sur cet appareil. Regardez sur Apple TV 4K ou HD, iPhone et iPad. Ou utilisez AirPlay pour diffuser depuis iOS vers des appareils pris en charge.

Les deux applications appartiennent à Disney, et c’est pourquoi elles perdent leur support ensemble. Pour l’instant, l’application ESPN permet toujours aux utilisateurs de s’abonner à ESPN + ou simplement aux non-membres de regarder des clips gratuits sur l’Apple TV de troisième génération.

Pour l’application ABC News, bien qu’elle n’offre pas d’abonnement, elle permettait aux utilisateurs de diffuser en continu un flux d’ABC News 24h/24 et 7j/7. Selon Appleosophy David Becker, “Après avoir essayé cette fonctionnalité jeudi matin, il ne semble pas que cette fonctionnalité ne soit plus disponible.”

Source : Appleosophie

Seulement cette année, FOX NOW, YouTube, MLB et CBS All Access cessent de prendre en charge cette Apple TV de troisième génération.

Si vous possédez ce modèle et que vous ne voulez pas vous en débarrasser, vous pouvez toujours vous abonner à certaines chaînes Apple TV ou simplement AirPlay vos services de streaming préférés depuis votre iPhone ou iPad.

D’un autre côté, si vous envisagez de passer à un nouveau décodeur, Apple a lancé l’Apple TV 4K de deuxième génération plus tôt cette année avec une nouvelle télécommande Siri, la prise en charge HDMI 2.1, un meilleur processeur et la prise en charge de tvOS.

