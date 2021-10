Les applications Android arriveront sur Windows 11, bien que très timidement | La technologie

Windows 11 est désormais accessible à tous les utilisateurs disposant d’ordinateurs compatibles, mais il continue de faire polémique et est désormais la faute de l’arrivée des applications Android sur les ordinateurs.

L’arrivée de Windows 11 sur les ordinateurs n’a pas été sans controverse. Et, est-ce que Microsoft a mis une série d’exigences qui ont laissé de côté de cette mise à jour un grand nombre d’équipes parfaitement fonctionnelles.

Mais il semble que les controverses soient encore à la surface et, maintenant, on sait que ce que Microsoft a promis concernant l’arrivée des applications Android sur les ordinateurs est quelque chose qui sera accompli, mais à moitié.

La dernière chose qui a été vue et, grâce à celles de XDA, c’est que les applications Android atteindront les ordinateurs avec Windows 11 via l’App Store d’Amazon. Ce magasin pour télécharger des applications ne serait pas complètement complet.

En fait, ce qui a été observé dans les informations, c’est qu’il n’y aurait pas un nombre suffisant d’applications pour vraiment être considéré comme un magasin d’applications. Ceux de Microsoft dans ce rapport disent que tout le catalogue ne sera pas disponible.

Et, est-ce que Microsoft et Amazon seraient chargés de faire une sorte de sélection pour choisir les applications qui seront disponibles dans Windows 11 et celles qui devront être exclues de ce système d’exploitation.

Le problème, ce sont les raisons pour lesquelles Microsoft et Amazon choisissent ces applications. Allez, il est fort probable que les applications typiques qui servent à faire des choses plus excentriques ou déplacées n’arriveront pas.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

En outre, cela soulève également un certain nombre de doutes fondamentaux. L’essentiel est que tous les utilisateurs supposent que dans Windows 11 les applications peuvent être installées presque indépendamment et sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient dans les magasins officiels..

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus d’informations, même si nous serons attentifs à voir si Microsoft fait une annonce ou si Amazon peut offrir un peu de lumière sur le sujet. Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre et voir comment les événements se déroulent.