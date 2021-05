Les applications Android de Facebook sont toujours populaires alors que TikTok est en tête des téléchargements mondiaux

La liste des meilleures applications iOS et Android hors jeu à partir d’avril a été dévoilée, fournissant des informations intéressantes sur les applications que la plupart des gens utilisent sur les iPhones et les meilleurs téléphones Android. La liste, fournie par Sensor Tower, montre que l’application la plus téléchargée en avril était TikTok avec 59 millions d’installations. Il s’est classé premier et deuxième sur iOS et Android, respectivement, et réussit juste à battre Facebook pour la première place mondiale.

Pendant ce temps, les propres applications de Facebook, notamment WhatsApp, Instagram et Messenger, géraient toutes les 10 meilleures places sur les deux plates-formes mobiles. L’application Facebook était la deuxième application la plus populaire au monde, malgré les problèmes juridiques persistants de la société. Selon Sensor Tower, l’Inde a enregistré le plus grand pourcentage d’installations Facebook avec 26%, suivie des États-Unis avec seulement 7%.

WhatsApp se classe parmi les cinq premiers sur les deux plates-formes mobiles, alors même que le changement de politique controversé de WhatsApp approche. Cela souligne à quel point WhatsApp est important en tant qu’outil de communication dans le monde entier, en particulier grâce au cryptage de bout en bout et à l’authentification à deux facteurs de l’application, qui ne sont que quelques-unes des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de rester en sécurité sur WhatsApp.

Telegram était également l’une des meilleures applications Android, ce qui n’est pas trop surprenant compte tenu de sa popularité croissante depuis que WhatsApp a annoncé sa nouvelle politique. Parmi les autres applications de communication populaires, citons Zoom et Google Meet, deux des meilleures applications de téléconférence pour Android.

Une absence notable de la liste iOS est Clubhouse, qui teste actuellement la version bêta de l’application Android. L’influence des discussions de groupe uniquement audio de Clubhouse a été perçue dans l’industrie alors que de plus en plus d’applications comme Facebook et Twitter développent leurs propres versions sur leurs plates-formes respectives. Compte tenu de la montée en puissance de ces fonctionnalités sur d’autres plates-formes, cela aurait pu alimenter une tendance à la baisse chez les utilisateurs actifs quotidiens.

En attendant, que pensez-vous de cette liste? Avez-vous été surpris par l’une des applications?

