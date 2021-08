Les applications COVID construites sur les API Google/Apple n’ont pas fait grand-chose

TL;DR

Un rapport suggère que les applications COVID utilisées dans 26 États sur la base des API Google/Apple n’ont pas eu beaucoup d’effet. De très faibles pourcentages de la population ont utilisé les applications. Encore moins de résultats positifs au test COVID-19 ont été signalés. Il est clair que les applications ont aidé, mais il semble que les ressources auraient pu être mieux dépensées ailleurs.

Alors que la pandémie de COVID-19 commençait vraiment à prendre de l’ampleur en 2020, Google et Apple – dans une rare démonstration d’unité – se sont engagés à aider. Les deux géants de la technologie ont créé des API Android et iPhone qui permettraient aux gouvernements du monde entier de développer facilement des applications pour aider à la recherche des contacts des personnes infectées.

Il y avait 26 États qui ont adopté le système de notification d’exposition Google/Apple. Seuls 17 ont fourni des données partielles pour la recherche, que Business Insider a utilisées pour tirer ses conclusions. Dans le Maryland, l’État avec le plus grand nombre d’installations à 40% de la population, n’a vu que 9,7% des cas de COVID-19 enregistrés. C’est l’État avec les meilleurs chiffres – ça ne fait qu’empirer à partir de là.

En regardant les données des 17 États, vous constatez qu’environ 24,8% des résidents ont même installé l’une des applications COVID. Parmi ceux-ci, seulement environ 2,14% des cas de COVID-19 ont été réellement enregistrés.

Que s’est-il passé ici?

Pourquoi les Américains n’utilisent-ils pas les applications COVID ?

Il existe quelques théories expliquant pourquoi les efforts de Google et d’Apple ont échoué aux États-Unis. Les plus évidentes sont la désinformation et la méfiance. Le déni de COVID-19 est endémique aux États-Unis, ce qui aurait pu amener les gens à refuser catégoriquement d’installer les applications. Même les gens qui acceptent que le virus est réel et dangereux pourraient ne pas faire confiance à Big Tech. Cela aurait pu les amener à le refuser également.

De plus, les personnes qui se sentaient enclines à installer l’une des applications COVID étaient probablement plus susceptibles de prendre des mesures préventives pour ne pas l’obtenir. C’est peut-être la raison pour laquelle les cas signalés dans les applications sont si faibles.

Quoi qu’il en soit, les chiffres de Business Insider suggèrent que Google et Apple auraient pu voir plus d’avantages aux États-Unis s’ils avaient investi des ressources ailleurs. Google aurait pu redoubler d’efforts pour freiner la propagation de la désinformation sur YouTube, par exemple. Apple – l’une des entreprises les plus riches de toute l’histoire de l’humanité – aurait pu consacrer plus de cet argent à la sensibilisation aux vaccins et à d’autres campagnes scientifiques.

Bien sûr, il n’est pas trop tard pour faire ces choses. La pandémie est toujours généralisée et toutes les preuves indiquent que d’autres verrouillages sont à venir.