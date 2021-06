Les applications de fitness font appel à des artistes indépendants au milieu d’une croissance sans précédent de l’exercice intelligent

Alors que les utilisateurs ont échangé leurs abonnements au gymnase contre des solutions d’entraînement à domicile pendant la pandémie, le secteur du fitness a connu une croissance sans précédent et des changements de grande envergure. Cependant, le plus remarquable de ces changements est peut-être l’adoption de la musique à l’échelle de l’industrie – et les opportunités de carrière associées pour les créateurs.

Ce qui suit a été créé en collaboration avec Songtradr, dans le cadre d’un partenariat plus large axé sur l’espace de licence de synchronisation. Assurez-vous de vérifier notre couverture continue de ce secteur en croissance rapide ici.

Selon l’IHRSA, les revenus des clubs de santé américains ont subi une baisse de 58% d’une année sur l’autre en 2020 en raison de mesures de verrouillage généralisées et de restrictions liées au COVID. Dans le même temps, cependant, l’industrie des équipements de fitness à domicile a connu une croissance à deux chiffres, et des sources ont prévu que la taille du marché du secteur passerait de plus de 10 milliards de dollars en 2020 à 14,74 milliards de dollars en 2028.

Comme on pouvait s’y attendre, ce dernier chiffre représente une croissance relativement modeste (par rapport à celle de 2020) pour la sphère des équipements de fitness à domicile, car les gymnases semblent sur le point de rouvrir et de retrouver leur assise financière. Mais cela ne signifie pas que les applications de fitness – et les entreprises qui les sous-tendent – ​​disparaîtront.

Au contraire, l’impulsion provoquée par la pandémie aux équipements d’exercice «intelligents», aux applications de pointe et aux solutions de santé interactives semble avoir un impact durable sur les entraînements au gymnase et à la maison – même si la portée change légèrement en tant que routines normales reprendre.

“Nous pensons que cet espace continuera de croître et d’augmenter les activités physiques”, ont déclaré à Digital Music News le directeur des partenariats de la plate-forme musicale Songtradr, Chris Strickland, et le vice-président directeur des ventes de la plate-forme mondiale, Nick Woollard.

« Après avoir réalisé l’investissement, nous pensons que de nombreux propriétaires d’entreprise reconnaissent l’importance de diverses sources de revenus et de relations clients moins dépendantes géographiquement. Alors que les gens recommencent à quitter leur domicile, nous prévoyons un passage des cours en direct à une offre plus vidéo à la demande », ont poursuivi les professionnels de la synchronisation.

Et pour les artistes indépendants, l’espace englobera toujours des opportunités de licence susceptibles de changer de carrière, car la musique joue un rôle clé dans les entraînements de pointe et reste un domaine d’intérêt majeur pour les développeurs d’applications de fitness et les entreprises d’équipement d’exercice.

Des problèmes de licence résolument coûteux dans le rétroviseur, Peloton a signé une série d’accords directs notables en 2020 – y compris l’enrôlement de Chromeo, Big Boi et Dillon Francis pour enregistrer des remix d’Elvis – et a finalisé un partenariat de plusieurs années avec Triller’s Verzuz fin mars de cette année. .

De même, l’Ultimate Fighting Championship d’Endeavor a lancé l’année dernière une plate-forme de streaming dédiée, UFC Ultimate Sound – construite avec le soutien de Tuned Global, qui a discrètement fourni des services de développement d’applications à un éventail de clients de premier plan – tandis qu’Arcade Fire a créé un 45- piste d’une minute en avril 2021 pour l’application de méditation et d’exercice Headspace.

En bref, toutes sortes d’applications de fitness et de fabricants d’équipements d’exercice à domicile continuent d’exploiter la musique pour consolider leur positionnement sur le marché, attirer de nouveaux adeptes et offrir les meilleures expériences d’entraînement possibles. Comme mentionné, cela signifie que les créateurs – et en particulier les créateurs indépendants – ont plus de chances d’obtenir les chèques de paie et l’exposition qui accompagnent les placements dans la sphère de remise en forme résolument personnalisée d’aujourd’hui.

Certes, Songtradr a connu une augmentation d’environ 500 % des projets liés à l’entraînement au cours de l’année dernière, ont déclaré Strickland et Woollard à DMN, en mettant clairement l’accent sur la musique indépendante et en y préférant.

“Nous avons définitivement reconnu un intérêt croissant pour la musique indépendante”, ont déclaré Strickland et Woollard. « De nombreuses plateformes utilisent la musique pour se démarquer de la concurrence, et la flexibilité et la rentabilité offertes par les catalogues indépendants et les intermédiaires comme Songtradr sont également des arguments de vente majeurs. »

Sur ce front, à l’avantage des artistes et des clients, Songtradr peut rapidement fournir des listes de lecture soigneusement organisées (et entièrement sous licence) pour les applications de fitness. Inutile de dire que pour les professionnels qui cherchent à ajouter de la musique le plus tôt possible, tout en évitant les maux de tête juridiques et les dépenses associés aux raccourcis de licence, l’avantage peut s’avérer très attrayant.

Il y a quelque chose à dire, ont poursuivi les supérieurs de Songtradr, pour opérer dans l’espace entre la musique commerciale coûteuse (que les clients ne peuvent pas adapter) et la musique de stock entièrement accessible (mais décidément moins efficace). Le point aide les clients ainsi que les artistes, qui ont de meilleures chances de présenter leur musique à des micro-communautés très engagées dans le monde du fitness.

“Beaucoup de clients travaillent avec nous parce qu’ils doivent choisir entre une musique commerciale chère et rigide d’un côté et le choix créatif limité de catalogues de musique de stock de l’autre”, ont expliqué Strickland et Woollard.

“Songtradr existe entre ces deux points, et nos clients fitness et bien-être nous disent qu’ils aiment la combinaison d’une musique mondiale authentique qui résonne avec leur public et la valeur et la flexibilité offertes par nos conditions de licence”, ont-ils conclu.

Avec des opportunités continues à la disposition des créateurs – et une nouvelle croissance de l’industrie apparemment à l’horizon – l’avenir du secteur du fitness semble prometteur. Compte tenu en particulier des changements complets apportés ces dernières années, les artistes ont tout à gagner à suivre et à capitaliser sur l’espace qui va de l’avant.