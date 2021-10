Les applications de gestion de communauté sont venues à la rescousse pendant le verrouillage de Covid: San Banerjee, co-fondateur et PDG, ADDA

La plupart des communautés ont réalisé la valeur des entreprises locales qui peuvent fournir des produits essentiels à leurs sociétés et ont créé des liens.

Depuis que la pandémie a frappé, cela nous a tous enfermés dans nos maisons. Par conséquent, l’exigence d’applications de communautés fermées est devenue encore plus forte. La pandémie a été une nouvelle situation difficile pour tout le monde dans l’histoire récente, en conséquence, les conflits de voisinage ont augmenté, la collecte de l’entretien a ralenti et tant d’autres complications sont apparues. Cela a montré les limites des groupes Whatsapp en tant que canal de communication officiel d’une communauté. C’est alors que les applications de gestion de communauté sont venues à la rescousse. En conversation avec Financial Express Online, San Banerjee, co-fondateur et PDG, ADDA a parlé de la vie en communauté fermée croissante et de l’impact de Covid. Extraits :

Comment s’est déroulé le parcours d’ADDA jusqu’à présent et quels sont les nouveaux changements à observer après la pandémie dans l’entreprise ?

ADDA est devenu une technologie nécessaire pour la communauté fermée en pleine croissance au cours de la dernière décennie. Alors qu’en 2008, seules deux unités de lakh dans des communautés fermées ont été lancées en Inde, ce nombre s’élevait à un cumulatif de 45 lakh 10 ans plus tard. ADDA a également augmenté, le nombre de communautés utilisant des applications en ligne doublant chaque année. Il alimente désormais 4 000 000 unités de communauté fermée, traite 1,5 milliard de dollars de frais d’association, 15 millions de demandes de maintenance et 42 millions d’enregistrements de visiteurs dans cinq pays.

Dans notre parcours de produit, la gestion de communauté étant une industrie non organisée, il était difficile de trouver des normes et des meilleures pratiques à intégrer dans le produit, il est donc devenu fiable pour la gestion d’association. Ce qui a fait du produit une norme dans ce segment, ce sont les meilleures pratiques de gestion de société trouvées à Mumbai, en Inde, et les meilleures pratiques de gestion financière pour les associations à Dubaï.

Votre point de vue sur l’évolution des plateformes de gestion de société en Inde et pourquoi sont-elles nécessaires ?

En Inde, les plateformes de gestion de société se sont développées lentement entre 2009 lorsque ADDA a démarré et 2012, avec deux à trois acteurs sur le marché. Après cela, il y a eu une prolifération de portails de gestion de société, la plupart d’entre eux étant locaux et ne s’adressant qu’à une ou quelques villes. Vers 2015, l’accent a été mis sur la gestion des visiteurs, plusieurs entreprises commençant leurs offres de la même manière, puis s’étendant plus tard à d’autres domaines de la plate-forme de gestion de communauté. Cela a amené la plupart des plates-formes locales à pivoter complètement vers la gestion des visiteurs, ou à se replier.

Actuellement, ce segment compte très peu d’acteurs locaux et deux à trois panindiens. Bien sûr, les plates-formes actuelles offrent des fonctionnalités riches par rapport à celles d’il y a 10 ans. La communauté fermée moyenne en Inde compte aujourd’hui 300 unités, contre 50 il y a dix ans. Et si nous parlons de grandes communautés fermées, elles ont jusqu’à 20 000 unités avec plusieurs clubs et des dizaines de tours. On peut imaginer l’infrastructure de pointe nécessaire pour les faire fonctionner.

Bref, de nombreuses gated communities se situent entre les hôtels étoilés et les mini-villes. La gestion de telles propriétés implique de multiples aspects : Facility Management, Financial Management, Vendor Management et surtout Communication Management pour construire une communauté harmonieuse et connectée. Difficile d’imaginer gérer tous ces aspects sans ERP de community management ou applications résidentes interactives.

L’application mobile ADDA a de nouvelles fonctionnalités pour briser la chaîne COVID, veuillez en partager un aperçu.

Depuis que la pandémie a frappé, cela nous a tous enfermés dans nos maisons. Par conséquent, l’exigence d’applications de communautés fermées est devenue encore plus forte. Les gestionnaires de la communauté étaient sous le feu des projecteurs pour gérer la situation avec des directives fréquentes de la municipalité locale. La pandémie a été une nouvelle situation difficile pour tout le monde dans l’histoire récente, en conséquence, les conflits de voisinage ont augmenté, la collecte de l’entretien a ralenti et tant d’autres complications sont apparues. Cela a montré les limites des groupes Whatsapp en tant que canal de communication officiel d’une communauté. C’est alors que les applications de gestion de communauté sont venues à la rescousse. ADDA a vu une augmentation de la demande pour son forum de communication.

Notre première réponse à la situation du COVID-19 a été le lancement de « Quarantine Tracker » sur l’application ADDA, qui a maintenu la liste de tous les foyers de la communauté en quarantaine. Cela a été volontairement divulgué par chaque maison. C’était utile pour que d’autres voisins puissent être au courant et étendre leur aide à ces maisons en quarantaine. Ensuite, nous avons fourni la fonctionnalité « In-House Parcel Management », où les livreurs n’étaient pas autorisés à monter jusqu’au seuil de chaque maison. Les colis étaient collectés à la porte principale de la société. La saisie du colis a été effectuée dans l’application ADDA GateKeeper. Les habitants ont été prévenus via l’application de retirer leurs colis au portail principal ou au portail d’entrée le plus proche. De nombreuses communautés ont trouvé un avantage caché dans ce processus : une sécurité renforcée, car 70 % de leurs visiteurs étaient des agents de livraison qui n’avaient plus besoin de venir à l’intérieur de la communauté maintenant. Une autre caractéristique majeure était le « VaX Tracker » qui montre combien de personnes dans votre société sont déjà vaccinées. Cela a aidé les associations à organiser des camps de vaccination dans la communauté.

San Banerjee-Cofondateur, PDG d’ADDA

Avec la possible 3e vague COVID à venir, comment les sociétés se préparent-elles à relever ce défi ?

La plupart des communautés ont pris conscience de la valeur des entreprises locales qui peuvent fournir des produits essentiels à leurs sociétés et ont créé des liens. Presque toutes les communautés ont désormais une «équipe d’intervention Covid» avec au moins un médecin de la même communauté ou du quartier. Les associations ont également stocké des concentrateurs d’oxygène communs afin que chaque maison n’ait pas à conserver ses propres stocks d’urgence. Il y a une exploration accrue de l’automatisation pour les équipements de maintenance préventive afin de contrer les temps d’arrêt possibles du personnel de maintenance essentiel. Il existe également un appétit accru pour le contrôle d’accès IoT afin de réduire la dépendance vis-à-vis des agents de sécurité au sein de la communauté.

Comment l’application simplifie-t-elle la vie dans les communautés fermées en ces temps de dystopie, en particulier en termes de fourniture d’une variété de services à domicile ?

La fonction « Découvrir » de l’application ADDA a été une aubaine pour les services à domicile locaux qui souhaitent hyper-cibler les communautés. Les services répertoriés sur l’application ADDA tels que la blanchisserie, le nettoyage en profondeur de la maison, la désinfection, le test Covid à la maison, la lutte antiparasitaire, etc., ont été très populaires auprès des résidents. Les fournisseurs de services ont également été satisfaits car ils reçoivent des demandes hautement convertibles avec une conversion pouvant atteindre 70 pour cent, réduisant ainsi leur CAC.

Selon vous, quel est l’avenir des applications de gestion de la société en Inde ?

Eh bien, les applications de gestion de communauté en Inde évolueront avec l’entreprise de gestion de communauté elle-même. Si la majorité des associations sont aujourd’hui autogérées, mais à l’avenir, il est fort probable que l’essentiel de la gestion associative soit sous-traité à des sociétés de gestion associative, qui gèrent tout, depuis les finances, le facility management, le bonheur des habitants. , et les conformités.

Les applications de gestion de la société évolueront en tandem car il y aura un besoin d’automatisation et d’informations basées sur l’IA.

