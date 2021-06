Les applications de livraison de nourriture sont 44% plus chères

17/06/2021 à 10h08 CEST

La BBC a rapporté que les applications de livraison de nourriture ont connu un grand coup de pouce pendant la pandémie, mais une enquête instantanée du régulateur des consommateurs Which? suggère que ce n’est pas l’option la moins chère. Il a comparé les coûts des repas de cinq restaurants, achetés directement et commandés sur les applications Deliveroo, UberEats et Just Eat.

En moyenne, un repas à emporter coûte 23% de plus dans une application que l’achat pur et simple. Les sociétés d’applications ont déclaré que leurs commissions étaient équitables. Qui? trouvé : les commandes Deliveroo étaient les plus chères, en moyenne 31% de plus que les commandes directes. UberEats coûte 25 % de plus. Les commandes Just Eat étaient 7 % plus chères.

La commande la plus chère était un burrito et un taco d’un restaurant mexicain, qui coûtaient 43,94 £ sur Deliveroo, 44% plus cher que de le commander directement. Les prix des applications sont généralement fixés par les restaurants, et ils augmentent souvent le prix pour couvrir les frais de service.