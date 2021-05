Les applications de perfectionnement exploitent la main-d’œuvre indienne des cols blancs

Selon les estimations de l’industrie, les entreprises contribuent de 30 à 40% aux revenus globaux réalisés par ces entreprises.

La crise du marché du travail aggravée par la pandémie de Covid-19 a obligé les professionnels à se perfectionner et à se forger un profil professionnel solide. Selon une étude de février 2021 du McKinsey Global Institute, environ 18 millions d’Indiens devront changer de profession d’ici 2030.

Les plates-formes de perfectionnement indiennes comme upGrad, Great Learning et Simplilearn veulent profiter de cette opportunité. upGrad, soutenu par Ronnie Screwvala et évalué à 850 millions de dollars, a tiré parti d’IPL 2020 pour promouvoir ses cours en ligne qui promettent de donner aux jeunes professionnels un avantage sur leur lieu de travail.

Un fournisseur de services ed-tech similaire, Great Learning, qui, selon la rumeur, serait bientôt acquis par Byjus, est entré à Virat Kohli en tant qu’ambassadeur de la marque l’année dernière.

Selon PN Sudarshan, partenaire de Deloitte India, le marché actuel de la technologie électronique en Inde est estimé à environ 3 à 3,5 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 35 à 40% au cours des quatre prochaines années. «La valeur du marché indien de la technologie électronique est partagée presque à mi-chemin entre K12 et post K12», dit-il.

Phalgun Kompalli, co-fondateur d’upGrad, affirme que la plateforme espère exploiter les 40 à 50 millions de cols blancs en Inde qui travaillent dans des secteurs comme l’informatique et la banque pour poursuivre des carrières rapides. Les cours sur la science des données, l’apprentissage automatique, le cloud computing et la cybersécurité sont très demandés sur les plates-formes de mise à niveau des compétences.

Désormais, les programmes de gestion et même de droit entrent dans la sphère en ligne. upGrad propose 10 cours de MBA en partenariat avec des instituts indiens et internationaux. Et à partir de juin 2021, les étudiants peuvent s’inscrire à un programme de LLM d’un an en droit des sociétés et droit financier proposé en partenariat avec Jindal Global Law School.

Great Learning propose environ 25 cours de certificat et propose sept programmes d’études en ligne en association avec des universités indiennes telles que l’Université Shiv Nadar, l’Université PES et l’Université SRM. Hari Krishnan Nair, co-fondateur de Great Learning, affirme que la plupart des apprenants de la plate-forme proviennent de villes métropolitaines, car la demande provient de lieux qui offrent des emplois aux professionnels. «Cependant, depuis l’année dernière, nous commençons à voir l’intérêt des villes de niveau 1 et 2. Nous nous attendons à ce que cette tendance s’accélère encore avec l’introduction des diplômes en ligne », dit-il.

Ces plates-formes affirment que ceux qui terminent leurs programmes obtiennent des augmentations de salaire de 40 à 45% et progressent dans leur carrière dans l’année suivant la fin d’un cours. Ils assistent les apprenants dans le mentorat et organisent des salons de l’emploi. «L’industrie de la technologie s’est réchauffée vers ces plates-formes. Les dépenses d’apprentissage et de développement des entreprises informatiques évoluent en ligne », déclare Abhishek Gupta, responsable de l’engagement chez RedSeer. Selon les estimations de l’industrie, les entreprises contribuent de 30 à 40% aux revenus globaux réalisés par ces entreprises.

Mais les instituts réputés étant désormais en mesure d’offrir des cours en ligne, les plateformes ed-tech pourraient-elles faire face à la concurrence?

«La longue traîne d’universités qui ne sont peut-être pas équipées de l’infrastructure nécessaire pourrait s’associer à des applications de perfectionnement pour offrir des cours ensemble. Même les plus grandes universités s’associent à des plates-formes ed-tech, car cela leur ouvre des sources de revenus supplémentaires », déclare Gupta.

Les apprenants peuvent choisir d’opter pour des cours gratuits ou payants en ligne. Les estimations de l’industrie fixent le nombre d’abonnés payants dans le secteur des technologies électroniques à environ 10 millions (K12 et après K12). Les cours professionnels à part entière en ligne peuvent coûter 4 à 15 lakh. «Le prix est un facteur important en Inde, car un cours de 5 000 $ serait inabordable pour la plupart des professionnels indiens, mais le même cours à 2 000 $ (environ 1,5 lakh) est souvent faisable», dit Sudarshan.

Ces plates-formes sont à la fois en concurrence avec les universités hors ligne et d’autres plates-formes qui fournissent des fournisseurs d’apprentissage en ligne à court terme. «Bien que les plates-formes qui offrent des solutions de bout en bout, y compris des conseils de carrière, sont là pour rester, elles expérimentent également des cours de courte durée qui sont conviviaux», déclare Gupta. Kompalli dit que les apprenants sont à l’aise de dépenser environ `1,2 lakh pour un programme d’un an.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.