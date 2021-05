Les applications de rencontres essaient de vous encourager à vous faire vacciner, mais le plan peut échouer

Alors qu’une grande partie du monde se remet lentement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement américain essaie de convaincre davantage de personnes de se faire vacciner grâce à une nouvelle initiative, mais assez inhabituelle, entre la Maison Blanche et plusieurs applications de rencontres différentes. Les applications de rencontres introduiront désormais des badges de profil pour indiquer si quelqu’un a été vacciné ou non. Mais il y a des doutes que l’effort fonctionnera réellement bien dans un effort pour encourager les vaccinations dans le pays.

Chaque application tentera d’adoucir le pot en incluant des avantages spéciaux pour les utilisateurs vaccinés, comme des crédits gratuits, des boosts ou des “Super Likes”. Andy Slavitt, l’administrateur par intérim des Centers for Medicare and Medicaid Services, a déclaré lors d’un point de presse la semaine dernière que c’était un moyen “d’atteindre les jeunes là où ils se trouvent dans le but de les faire vacciner”.

“… rencontrer des gens qui ont cette qualité universellement attrayante.”

Les applications impliquées dans la nouvelle initiative incluent Tinder, Bumble, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Match et Badoo. Ces applications sont disponibles sur tous les meilleurs téléphones Android et ont une base d’utilisateurs totale combinée de plus de 50 millions de personnes. Pendant ce temps, le taux de vaccination aux États-Unis se situe actuellement à environ 40% de la population, soit 131 millions d’individus entièrement vaccinés. On est encore loin des 70 % que les États-Unis tentent d’atteindre d’ici le 4 juillet.

Le problème est que la plupart des gens ont apparemment décidé de prendre le vaccin à ce stade de la pandémie. Le gouvernement américain semble avoir l’impression que les fréquentations sont une incitation suffisante pour se faire vacciner.

Richard Lachman, professeur agrégé à l’Université Ryerson de Toronto, a déclaré que même s’il est peu probable qu’il change d’avis, “cela semble important en tant que signe supplémentaire d’alignement et de compatibilité, tout comme les opinions politiques pourraient l’être”. Cela transforme simplement votre statut de vaccination en un autre filtre pour les utilisateurs, où les vaccinés ou non vaccinés peuvent se trouver.

D’une part, cela semble être un moyen efficace pour les utilisateurs de revenir dans le pool de rencontres. Après un an de distanciation sociale et de verrouillages, de nombreuses personnes se précipitent probablement pour revenir à la normale. Slavitt a souligné une statistique d’OkCupid indiquant que “les personnes qui affichent leur statut vaccinal ont 14% plus de chances d’obtenir une correspondance”.

D’un autre côté, le gouvernement fait beaucoup plus confiance aux utilisateurs qu’il ne le devrait peut-être. Jusqu’à présent, rien n’indique que ces applications vérifieront réellement le statut de vaccination d’un utilisateur. OkCupid a déjà commencé à déployer son badge et l’a indiqué :

Cela pourrait poser problème aux utilisateurs. Selon Bloomberg, de nombreux jeunes adultes utilisant ces applications ont exprimé qu’ils ne souhaitaient pas se faire vacciner, principalement parce qu’ils ne s’inquiétaient pas des effets du COVID-19. Cela ouvre la possibilité très réelle que les utilisateurs mentent sur leur statut. Cela pourrait risquer de propager davantage le COVID-19 et saper les efforts déployés jusqu’à présent pour réduire les taux de transmission et augmenter les taux de vaccination.

« Du point de vue de la sécurité, cela a du sens », déclare Lachman. “Bien que, bien sûr, il s’agisse simplement d’un système d’honneur, et que quelqu’un ne devrait pas s’y fier. Les gens peuvent mentir. Tant qu’il n’y aura pas de système de statut prouvable en dehors d’une application de rencontres, nous ne verrons probablement rien de fiable à l’intérieur d’un application de rencontres.”

Les applications LGBTQ+ sont absentes de l’initiative, même si elles ont de l’expérience dans ce domaine.

Il s’agit du même système de confiance sur lequel s’appuient de nombreuses applications de rencontres LGBTQ+, dont aucune n’a été incluse dans la nouvelle initiative bien que Grindr soit l’une des meilleures applications de rencontres du pays. Ces applications incluent déjà des champs de statut VIH et de prévention, ce qui reste un problème répandu au sein de la communauté. Il n’y a pas de système de vérification pour ces applications, même si l’épidémie de VIH continue d’affecter de nombreuses vies.

Cela dit, il y a un avantage à ce mouvement. Semblable à la façon dont les applications de rencontres LGBTQ+ incluent souvent des informations facilement accessibles sur la prévention du VIH/IST, le groupe d’applications impliquées dans l’initiative de la Maison Blanche se concentre sur la fourniture aux utilisateurs d’un moyen d’obtenir des informations sur le vaccin et des ressources sur l’endroit où prendre rendez-vous. pour ceux qui sont vraiment intéressés. Étant donné que de nombreuses personnes n’ont toujours pas obtenu de rendez-vous de vaccination, cela pourrait devenir un autre moyen de trouver un site, de se faire doser et potentiellement de trouver une correspondance.

Il est clair que même si la Maison Blanche ne s’attend pas à ce que cette décision influence tout le monde à se faire vacciner, elle récompensera au moins ceux qui le font. Même si c’est une approche imparfaite, cela met la conversation au premier plan de l’expérience de rencontre.

Pourtant, Lachman prévient qu’il faudra un certain temps pour que les gens se sentent à l’aise alors que les choses reviennent à la normale, surtout après un an où on leur a dit de rester loin les uns des autres. “Ce qu’est la ‘normalité’, y compris ce que nous pourrions vouloir changer au lieu de revenir, prendra un certain temps à être vu.”

