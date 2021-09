Les applications DeFi en dehors d’Ethereum se développent fortement. TVL atteint un nouveau record historique

La croissance de nouveaux réseaux compatibles avec les contrats intelligents génère une forte augmentation de la valeur totale bloquée (TVL) dans DeFi. Actuellement, cette valeur s’élève à 176 370 millions de dollars, en légère baisse de 1,07% au cours des dernières 24 heures après avoir marqué un maximum historique.

Valeur verrouillée totale dans les applications DeFi. Source : DeFi Lama.

De nouveaux réseaux prennent de l’importance dans l’espace DeFi, Ethereum reste ferme

Bien qu’Ethereum soit le leader incontesté de ce segment du marché de la cryptographie, de nouveaux réseaux tels que Solana et Polygon attirent de plus en plus l’attention, grâce à l’évolutivité accrue qu’ils offrent.

Aujourd’hui, nous continuons d’observer une grande force du réseau Ethereum, avec 129 380 millions de dollars en valeur bloquée totale (TVL). Les 8 plus gros DeFi fonctionnent principalement sur ce réseau.

On retrouve ensuite la Binance Smart Chain, qui malgré sa courte histoire, a déjà réussi à être sacrée 2e plus grand réseau de l’espace DeFi, grâce à un TVL de 19 020 millions de dollars. PancakeSwap appartient à ce réseau, et c’est aujourd’hui la 9ème plus grande application décentralisée, avec un TVL de 6,67 milliards de dollars.

Le 3ème plus grand réseau DeFi est Terra, grâce à un TVL de 7,53 milliards de dollars. Il s’agit d’une blockchain dédiée à offrir des pièces stables liées aux monnaies fiduciaires, afin d’alimenter le système de paiement dans le monde entier.

Polygon et Solana se développent rapidement

Aux 4e et 5e places, on retrouve les prospères réseaux Polygon et Solana, qui ont connu une croissance exponentielle ces derniers mois.

Polygon accumule une valeur verrouillée de 5,210 millions de dollars. Ce réseau DeFi est principalement une alternative de 2ème couche, qui vise le développement et la mise à l’échelle d’Ethereum, étant une soupape d’échappement de la congestion dudit réseau. Son succès se vérifie rapidement, quand on observe que les deux plus gros DeFi (AAVE et Compund) l’ont déjà adopté.

Solana, pour sa part, a à peine quelques mois, et possède déjà un TVL de 4,930 millions de dollars. Ce n’est qu’au cours des 7 derniers jours que cette valeur a augmenté de 53,8%. Les applications les plus pertinentes de ce réseau sont actuellement Raydium, Sabre et Sunny.

Ethereum est de loin le plus grand réseau parmi DeFi, mais d’autres réseaux commencent à se développer fortement. Source : DeFi Lama.

Les applications décentralisées les plus chaudes du moment

AAVE reste solidement l’application DeFi n ° 1, offrant sa plate-forme de prêt décentralisé. Sa valeur verrouillée est de 16 120 millions de dollars et elle a augmenté de 19,11% au cours des 7 derniers jours.

Si l’on cherche les applications qui ont le plus augmenté au cours des 7 derniers jours, on retrouve Scream avec 430%, le protocole Mensa avec 356% et Port Finance grâce à une augmentation de 165%.

Top 10 DeFi avec la plus forte croissance ces derniers jours. Source : DeFi Lama.

En examinant les différentes sections du marché DeFi, nous constatons que :

Le segment des échanges décentralisés continue d’être dominé par Curve, avec 13,96 milliards de TVL. En 2ème et 3ème place se trouvent respectivement PancakeSwap et Uniswap. En revanche, dans le domaine de l’agriculture de rendement, le leader actuel est Convex Finance. Yearn Finance est dans le top 2, tandis qu’Alpaca Finance est dans le top 3.

