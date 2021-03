Les applications Fleeceware ont rapporté plus de 400 millions de dollars sur les App Stores

Les chercheurs d’Avast ont découvert un total de 204 applications Fleeceware avec plus d’un milliard de téléchargements et plus de 400 millions de dollars de revenus sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Cela survient alors qu’Apple fait face à une surveillance accrue des applications frauduleuses dans l’App Store.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un met en évidence des applications frauduleuses sur l’App Store. Le mois dernier, un développeur a exposé plusieurs applications frauduleuses sur l’App Store, certaines rapportant des millions de dollars de revenus. Ce même développeur poursuit maintenant Apple pour son incapacité à contrôler l’App Store.

Tout d’abord, il est important d’expliquer ce qu’est Fleeceware: c’est un terme qui fait référence à une application mobile qui s’accompagne de frais d’abonnement excessifs. Par exemple, la plupart des applications incluent un court essai gratuit, mais ces applications Fleeceware tirent parti des utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec le fonctionnement des abonnements sur l’iPhone ou un autre appareil Android et facturent des frais plus élevés.

Dans un article de blog, Avast explique comment les escroqueries de Fleeceware promettent des essais d’abonnement gratuits mais génèrent des frais coûteux pour les victimes.

Ces applications n’ont généralement pas de fonctionnalité unique et ne sont que des canaux pour les escroqueries contre les articles de polaire. Avast a signalé les applications Fleeceware à Apple et à Google pour examen.

Les recherches d’Avast indiquent que les catégories d’applications suivantes sont les plus sujettes à la polaire:

Application pour instruments de musique Lecteurs Palm Éditeurs d’images Filtres d’appareils photo Diseurs de bonne aventure Lecteurs QR code et PDF Simulateurs de slime

Bien que la plupart des applications fonctionnent, il est peu probable qu’un utilisateur veuille payer des frais récurrents importants pour celles-ci, en particulier lorsqu’il existe des alternatives moins chères ou même gratuites sur le marché.

Il semble qu’une partie de la stratégie de Fleeceware consiste à cibler un public plus jeune à travers des thèmes ludiques et des publicités accrocheuses sur les réseaux sociaux populaires avec des promesses d ‘«installation gratuite» ou de «téléchargement gratuit». Au moment où les parents remarquent les paiements hebdomadaires, les polaires ont peut-être déjà extrait des sommes importantes.

Comment Apple App Store et Google Play Store pourraient lutter contre les escroqueries de Fleeceware?

Avast donne quelques solutions que Apple et Google devraient suivre. Tout d’abord, les chercheurs pensent que les entreprises devraient changer le fonctionnement des abonnements. Si un utilisateur télécharge une application gratuite avec un essai, une fois cet essai terminé, le magasin doit envoyer une alerte si l’utilisateur souhaite s’abonner à l’application et ne pas commencer à charger automatiquement juste après la fin.

Une autre option consiste à créer une meilleure fenêtre contextuelle lorsque vous supprimez une application à laquelle vous êtes abonné. Apple et Google alertent déjà l’utilisateur lorsqu’il tente de supprimer une application abonnée, mais Avast pense que cela pourrait être mieux.

Une tendance émergente est que plusieurs applications populaires se sont converties au modèle Fleeceware basé sur l’abonnement. Les applications qui étaient auparavant gratuites ou qui nécessitaient des frais uniques pour déverrouiller toutes les fonctionnalités offrent désormais des abonnements hebdomadaires coûteux. À en juger par les avis, les utilisateurs qui ont déjà payé pour l’application complète sont également contraints de souscrire aux abonnements Fleeceware sans avoir accès à l’application déjà achetée. Il est probable que plus de développeurs suivront, car les revenus générés par les articles en polaire sont évidemment substantiels.

Avast donne également quelques conseils pour éviter les escroqueries de Fleeceware:

Soyez prudent avec les essais gratuits de moins d’une semaine Lisez les petits caractères Soyez sceptique face aux publicités virales Faites le tour Sécurisez vos paiements Discutez des dangers de la polaire avec votre famille

