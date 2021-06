Les vérifications effectuées par le Washington Post ont révélé que les applications frauduleuses de l’App Store représentent près de 2% des applications les plus rentables, malgré l’insistance du PDG Tim Cook sur le fait que le processus d’examen des applications est efficace pour les rejeter.

Le journal estime que les applications frauduleuses ont coûté aux propriétaires d’iPhone un total de 48 millions de dollars…

Le processus d’examen des applications, conçu pour garantir que les applications frauduleuses et malveillantes n’apparaissent pas dans l’App Store, a été l’une des principales défenses d’Apple dans la lutte contre les poursuites antitrust et les enquêtes sur son monopole sur la distribution d’applications iOS.

Tim Cook a fait valoir l’année dernière que l’App Store est un « endroit sûr et de confiance ».

Nous avons créé l’App Store en 2008 en tant que fonctionnalité de l’iPhone. Lancé avec un peu plus de 500 applications, il s’agissait de notre tentative ambitieuse d’étendre considérablement les fonctionnalités et la personnalisation de l’appareil de chaque utilisateur.

Nous voulions créer un endroit sûr et fiable pour que les utilisateurs découvrent des applications et un moyen de fournir aux développeurs un moyen sécurisé et d’assistance pour développer, tester et distribuer des applications aux utilisateurs d’iPhone dans le monde entier.

La curation a toujours été l’une des principales fonctionnalités de l’App Store et une source de valeur pour nos utilisateurs. Nous avons tenu un grand magasin de qualité comme modèle : un endroit où les clients peuvent trouver une grande variété d’options, mais peuvent être sûrs que la sélection est de haute qualité, fiable et actuelle.