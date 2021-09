Les applications Google Workspace font peau neuve avec Android 12

in

Avant la sortie d’Android 12 Snow Cone dans quelques semaines, Google a révélé que les applications Google Workspace bénéficieront également d’une nouvelle refonte de Material You.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Material You est un nouveau langage Material Design pour la dernière version du système d’exploitation mobile du géant de la recherche qui est essentiellement une refonte de l’ensemble de l’interface utilisateur d’Android avec des boutons arrondis, des couleurs plus variées ainsi que des mouvements et des animations plus fluides.

Dans un nouvel article sur le blog Google Workspace, Google a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, une nouvelle refonte de Material You commencera à être déployée pour les utilisateurs de Gmail, Meet, Drive, Docs, Sheets, Slides et Google Calendar pour Workspace.

Une fois la mise à jour arrivée, les utilisateurs remarqueront que le logiciel de collaboration en ligne de l’entreprise dispose désormais de barres de navigation mises à jour, de boutons d’action flottants améliorés et de davantage de texte Google Sans pour une meilleure lisibilité dans des tailles de police plus petites.

(Crédit image : Google)

Matériel Vous Couleurs dynamiques

Si vous possédez un Google Pixel 5 ou tout autre appareil Pixel exécutant la dernière version d’Android, vous aurez également la possibilité de faire correspondre les couleurs de vos applications au fond d’écran de votre appareil pour un look plus dynamique et personnalisé.

Dans le même temps, pour étendre la prise en charge de l’accessibilité existante de Google, Material You ajustera automatiquement le contraste, la taille et la largeur de ligne en fonction des préférences de l’utilisateur et du contexte de l’application. Il convient également de noter que les schémas de couleurs préexistants tels que les types de fichiers codés par couleur, les couleurs des dossiers ou les avertissements dans l’application resteront inchangés.

Sur la base des images de l’article de blog de Google, le bouton de recherche de Gmail présentera désormais des bords arrondis tandis que le bouton « Composer » et les icônes au bas de l’application auront une touche de bleu. Dans Google Meet, les boutons “Nouvelle réunion” et “Rejoindre une réunion” sont désormais arrondis tandis que les icônes bleu vif des réunions ont été remplacées par une icône de calendrier noire entourée d’un cercle bleu clair. Google Drive obtient également un bouton de recherche arrondi tandis que les menus d’édition dans Slides, Docs et Sheets auront désormais une teinte vert clair.

Pouvoir personnaliser votre smartphone Android est l’une des raisons pour lesquelles beaucoup préfèrent le système d’exploitation mobile de Google à l’iOS d’Apple, mais il est également agréable que Google accorde à ses applications Workspace le même traitement Material You.