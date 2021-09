Les applications Google Workspace se refont une beauté Material You avant Android 12

Google a annoncé jeudi de nouveaux changements visuels pour ses applications Workspace, ajoutant de nouveaux designs Material You dans le cadre de la prochaine mise à jour Android 12.

Avec le changement, la police Google Sans pour une meilleure lisibilité et les applications recevront des barres de navigation plus arrondies avec des actions flottantes améliorées.

Applications de l’espace de travail “[o]n Les appareils Pixel avec Android 12 ou plus récent” utiliseront également le système de thèmes dynamiques, ajoutant des couleurs d’arrière-plan et des accents dans toutes les applications en fonction de l’arrière-plan défini par l’utilisateur. Heureusement, il est assez facile de personnaliser le thème de votre téléphone dans Android 12 .

Les applications recevant la nouvelle mise à jour visuelle incluent Gmail, Google Meet, Google Drive, Calendar, etc. Vous pouvez voir à quoi ressemblent les changements dans les images ci-dessous :

Les applications Workspace de Google ne sont pas les premières à recevoir Material You et ne seront pas les dernières car Android 12 approche de son lancement officiel après la sortie d’Android 12 Beta 5 sur les appareils Pixel et certains des meilleurs téléphones Android.

Google note que les mises à jour devraient déjà avoir commencé à arriver pour certaines applications telles que Gmail, Google Docs, Sheets et Slides. L’application Google Drive peut s’attendre aux changements dès le 9 septembre, tandis que Meet recevra la mise à jour à partir du 19 septembre, suivie de Google Calendar le 20 septembre.

De plus, Google indique que les modifications apportées au matériel ” ajusteront automatiquement le contraste, la taille et la largeur de ligne en fonction des préférences de l’utilisateur et du contexte de l’application ” et que certains schémas de couleurs préexistants ne seront pas modifiés.

