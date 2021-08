Les applications IMDb TV pour iPhone et iPad débarquent; streaming gratuit avec publicités

Amazon a maintenant lancé les applications IMDb TV pour iPhone et iPad, permettant aux utilisateurs américains d’Apple de diffuser facilement et gratuitement un mélange d’émissions de télévision populaires et d’originaux d’Amazon. Une application Android est également disponible.

L’application fournira également un accès anticipé aux films Universal dans le cadre d’un accord récemment signé…

Les applications augmentent principalement la visibilité de la plate-forme, car l’accès était déjà disponible via l’application Amazon Prime Video, qui reste le seul moyen de la regarder sur une Apple TV. IMDb TV n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis.

Rapports sur les variétés.

L’application IMDb TV lancée mardi pour les appareils mobiles iOS (iPhone et iPad) et Android d’Apple aux États-Unis L’ajout des deux principales plates-formes mobiles intervient après le lancement de l’application IMDb TV cette année sur Roku, Xbox One, Xbox Series X|S, Appareils Android TV, y compris Chromecast avec Google TV, LG Smart TV (modèles 2018-2021) et consoles Sony PlayStation 4.

De plus, IMDb TV est disponible en tant qu’application sur Fire TV d’Amazon et en tant que chaîne gratuite dans l’application Prime Video sur des centaines d’appareils.

IMDb, propriété d’Amazon, a initialement lancé le service gratuit sous le nom de Freedive en janvier 2019, avant de le renommer IMDb TV. Le service de streaming propose une bibliothèque de films et d’émissions de télévision constamment mise à jour, y compris des titres populaires tels que “Chicago Fire”, “All in the Family”, “Mad Men”, “Malcolm in the Middle”, “The Wolf of Wall Street” et “Comment entraîner son dragon.”