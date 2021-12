Les applications les plus téléchargées sur iPhone en 2021

03/12/2021 à 22:37 CET

PE

WhatsApp et ‘Forêt ‘ Ce sont les applications mobiles iPhone les plus téléchargées de l’année dans l’App Store espagnol, respectivement gratuites et payantes, tandis que dans la catégorie des jeux vidéo, les plus populaires ont été ‘Parmi nous!‘ et ‘Minecraft‘.

Les applications de messagerie et les réseaux sociaux sont en tête de liste des applications gratuites pour iPhone les plus téléchargées, dont WhatsApp est le premier, pou devant TikTok, Instagram, YouTube et Telegram, dans cet ordre, comme le rapporte Apple dans un communiqué envoyé à Europa Press.

Pour sa part, parmi les applications de paiement les plus téléchargées de l’année en Espagne pour les téléphones mobiles iPhone, la première place est occupée par ‘Forêt – Votre motivation de concentration‘, une application de concentration et de productivité pour étudier et travailler.

Il est suivi dans le top 5 pour iPhone par d’autres applications payantes telles que AutoSleep Tracker for Watch, ‘TouchRetouch, Human Anatomy Atlas 2021 et Threema The Secure Messenger.

Quant aux jeux vidéo gratuits sur iPhone, le multijoueur en ligne A’mong Us!’ Il a été le plus téléchargé de l’année en Espagne. Le jeu d’Innersloth est en avance sur des titres comme ‘Parchisi STAR’, ‘Project Makeover’, ‘C’lash Royal’ et ‘Water Sort Puzzle’.

La liste des jeux vidéo payants pour iPhone est dirigée par Minecraft. Le titre de Microsoft s’est classé comme le plus populaire devant Monopoly, Geometry Dash, Pou et Plague Inc.

Amazon Prime Video et Peocreate, leaders de l’iPad

Apple a également partagé les applications et les jeux vidéo les plus populaires pour les tablettes iPad en Espagne de l’année dans l’App Store.

Les plateformes de streaming sont en tête des logiciels gratuits les plus téléchargés de l’année pour iPad, avec Amazon Prime Vidéo en première position, suivi de Netflix et Disney + sur le podium. Zoom et YouTube se faufilent également dans le top 5.

Pour sa part, l’application payante la plus téléchargée pour les tablettes Apple a été Procreate. Derrière se trouvent GoodNotes 5, Notability, iDoceo – Carnet de notes des enseignants et Affinity Photo. Et comme pour les jeux vidéo sur iPad, ‘Parmi nous!‘ et ‘Minecraft‘ont également été les plus populaires de l’année en Espagne.

Apple a également partagé quels ont été les jeux vidéo les plus populaires de sa plate-forme de « jeux » en « streaming » Apple Arcade, dont le titre principal était « Sonic Racing ». Les autres jeux populaires de l’année sont « NBA 2K21 Arcade Edition », « Sneaky Sasquatch », « Bob l’éponge : Patty Pursuit » et « PAC-MAN Party Royale ».