Les applications mobiles avec lesquelles vous pouvez économiser de la lumière | La technologie

Comme vous le savez, le prix de l’électricité varie au fil des jours de façon encore plus prononcée qu’il y a quelque temps. En 2021 tous les records sont battus en termes de prix, donc être informé de tout cela devient indispensable, notamment pour ne pas apporter de surprises dans les factures. Dans ce besoin, notre smartphone peut nous aider, voyons comment.

Pour que notre smartphone nous aide, nous devons utiliser des applications qui nous permettent de savoir comment le prix de la lumière et nous donner des caractéristiques afin de mieux gérer nous-mêmes ce qu’est la consommation.

Les les principaux opérateurs ont leurs propres applications cela peut nous aider à voir quel est le coût que l’application nous donne à ce moment-là, en plus de savoir combien nous avons utilisé jusqu’à présent ce mois-ci. Ces types d’outils peuvent également être très utiles.

Mais en dehors des propres applications des opérateurs, il y en a d’autres qui seront d’une grande aide.

Applications pour économiser la lumière :

Prix ​​léger

Ceci est une application qui nous aidera à savoir quand la lumière est-elle moins chère au cas où nous devons mettre la machine à laver, le four ou le lave-vaisselle.

Le prix de la lumière nous permet programmer une journée pour savoir ce que le heures les moins chères et dépensez moins de lumière.

Doit être clair sur le type de contrat que nous avons signé avec notre distributeur d’électricité, car il n’est pas toujours facturé en tout temps et le compteur n’est pas préparé pour cela.

Par conséquent, avant d’utiliser cette application, nous devons nous assurer que nous pouvons bénéficier de cette forme de tarification.

Nous avons une version pour Android disponible.

MonUtilisation

Il s’agit d’une application qui est basé sur des habitudes nous devons nous conseiller sur l’électricité, mais non seulement elle y reste, mais elle nous donne aussi des conseils pour économiser sur l’eau et le gaz.

Au début, c’est un outil un peu lourd, puisqu’il faut vous dire ce que nous faisons pendant la journée pour qu’il apprenne nos coutumes et comment nous nous comportons au jour le jour,

Une fois que vous avez suffisamment de données sur nous, c’est à ce moment-là que vous commencez à donne nous des conseils assez efficace pour économiser sur les factures d’électricité, de gaz et d’eau.

Il n’est disponible que pour le système d’exploitation Apple.

Lupbak

Ceci est une application très utile pour tous ceux qui sont dans le marché réglementé. Si vous êtes un client de ce type, vous saurez que le prix de l’électricité n’arrête pas de fluctuer tout au long de la journée, ce qui entraîne des changements énormes dans les tarifs.

Grâce à Lubbak, vous pouvez connaître le prix du KWh à tout moment avec les variations qu’il subit à chaque heure de la journée. De cette façon, nous pouvons planifier beaucoup mieux quand c’est le meilleur moment pour mettre le lave-vaisselle ou le lave-linge.

À tout moment, vous serez en mesure de savoir si les prix sont supérieurs ou inférieurs à ce qui s’est passé les 30 derniers jours, c’est donc une grande aide de savoir quand nous économisons plus.

Il a un design très moderne et dans lequel nous avons toutes les données dont nous avons besoin à portée de main, nous pouvons également planifier des alertes de sorte qu’il ne conseille pas quelles sont les heures les plus abordables de la journée.

C’est une application à télécharger sur un mobile avec le système d’exploitation Android.

RedOS

C’est l’application de la Électrique rouge d’Espagne. Dans l’application, nous pouvons voir une section pour les professionnels et une autre pour les consommateurs, ce dernier étant un endroit où nous pouvons connaître le prix de l’électricité toutes les heures.

Il a un graphique qui nous aide à voir combien monte et descend au fil des heures et ce que cela vaudra, pour savoir quel est le meilleur moment pour mettre certains de nos appareils au travail.

Nous pouvons aussi régler des alarmes, c’est-à-dire faites-nous savoir quand la lumière est là où nous l’indiquons, nous recevrons même des notifications informatives des maximums et des minimums

Nous pouvons le télécharger pour Android et iOS.

Économisez sur l’électricité. Prix ​​heure lumière

Une autre des meilleures options pour dépenser moins avec la lumière est Save on Light Price Light hour, une application qui vous a permis de savoir quel est le meilleur moment pour mettre ces appareils qui dépensent tant et que nous ne devrions pas allumer à moins que la lumière ne soit moins chère.

Nous pouvons connaître le prix moyen de ce que nous portons pendant la journée, quel est le heure la moins chère, le coût de l’électricité en une heure que nous marquons et nous pouvons même configurer cette application pour nous envoyer un notification au moment où une série de paramètres que nous avons configurés sont donnés.

Nous avons deux sections très intéressantes dans l’application, telles que Aider, un endroit où ils nous donnent des conseils pour économiser le plus possible sur l’électricité et ainsi payer moins cher sur la prochaine facture, et la catégorie Évolution, où l’on voit comment la lumière s’est comportée au cours des 30 derniers jours et comment la tendance est présentée pour les suivants.

Une autre faculté de l’application est qu’elle nous indique comment voir combien nos appareils consomment, en plus de montre-nous un graphique où nous pouvons voir quand ils consomment habituellement un four, un lave-linge, un lave-vaisselle ou une plaque vitrocéramique entre autres.

Cet outil est présent uniquement pour Android.

Grâce aux applications que vous venez de voir, nous pourrons les utiliser et parvenir à ce que notre facture d’électricité soit radicalement réduite, pas en vain le Organisation des Consommateurs et Utilisateurs (OCU) Il estime qu’il pourrait y avoir une économie par famille d’environ 574 euros si les appareils étaient utilisés au moment le moins cher de la journée.

Ces applications ne vont pas nous aider à y parvenir, et plus encore maintenant que la lumière devient de plus en plus chère.