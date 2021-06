Les applications peuvent demander l’accès à plus de RAM avec le droit iOS 15, dépassant les limites de mémoire système normales

Un nouveau droit documenté permettra aux développeurs d’applications de demander un accès privilégié à la RAM sur iOS et iPadOS. Ce droit système existait dans les versions iOS précédentes en tant que trappe d’évacuation privée, utilisée par certains processus internes.

Le passage du privé au public signifie que les développeurs d’applications tiers pourront en profiter le cas échéant. Cela sera particulièrement utile sur l’iPad Pro de dernière génération avec puce M1, où la RAM système disponible peut atteindre 16 Go mais la limite standard de RAM par application n’est que de 5 Go.

Les limites de RAM par application existent dans iOS depuis la première version. Contrairement au Mac, iOS n’échange pas de mémoire avec le disque lorsque la mémoire est faible. Ainsi, iOS doit gérer soigneusement les ressources et les développeurs doivent s’attendre à ce que leur application puisse être éjectée à tout moment.

Cependant, certaines applications professionnelles sur iPad en particulier pourraient bénéficier de la possibilité d’utiliser plus de ressources système que l’application moyenne. Récemment, les acheteurs du nouvel iPad Pro ont été surpris de constater que le nombre de couches disponibles dans une toile Procreate était le même, qu’ils aient acheté le modèle de 8 Go de RAM ou de 16 Go de RAM.

Cet événement a mis en évidence que la RAM maximale disponible pour une application individuelle sur l’iPad Pro M1 n’est que de 5 Go, soit moins d’un tiers de la RAM physique totale sur les modèles d’iPad Pro 1 To ou 2 To. Vraisemblablement avec ce droit, Procreate pourra accéder à beaucoup plus de 5 Go de RAM et améliorer l’expérience client.

La documentation de ce droit avertit que l’accès à la mémoire supplémentaire n’est pas garanti. On ne sait pas non plus actuellement combien de RAM supplémentaire sera accordée, car les limites de RAM par application varient selon l’appareil iOS.

