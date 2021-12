Les applications préférées de Charlotte en 2021

Nous avons (presque) réussi jusqu’en 2021 ! Mon collègue Andrew Orr a partagé ses trois applications préférées de l’année, et j’ai pensé que je ferais de même. Comme pour ses suggestions, ce ne sont pas nécessairement des applications qui ont été lancées au cours des 12 derniers mois, mais celles que j’ai beaucoup utilisées et dont j’ai tiré profit ou de joie.

Plum est une application financière qui réalise automatiquement des économies, en fonction des paramètres que vous définissez. Sans m’en rendre compte, j’ai économisé une somme décente qui a servi à des cadeaux de Noël pour ma famille ! L’application vous permet d’effectuer des retraits instantanés à tout moment, mais vérifiez qu’elle convient à votre situation financière personnelle avant de vous engager.

Mes voisins n’apprécient peut-être pas cette application autant que moi, mais Tabs est un excellent moyen d’améliorer votre jeu de guitare. Il contient des tablatures d’accords officiels et non officiels, ainsi que des options de notation Pro. Les utilisateurs peuvent également partager des photos – des vidéos d’eux en train de jouer. Les outils de réglage sont également très bons. Un abonnement pro annuel coûte 39,99 $ US, avec des options mensuelles à partir de 4,99 $ US par mois.

Si vous n’avez pas perdu des heures en 2021 à faire défiler les vidéos TikTok, étiez-vous même là ? Des tendances ridicules, des sketches hilarants et des communautés de soutien, il a dominé les 12 derniers mois. (Insider a rapporté que l’application de courtes vidéos a généré plus de trafic et Google cette année.)

