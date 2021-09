Les applications tierces ne peuvent pas tirer pleinement parti des écrans ProMotion de l’iPhone 13 Pro 120 Hz

Les nouveaux modèles d’iPhone 13 Pro lancés aujourd’hui sont équipés de la technologie d’affichage ProMotion, qui permet des taux de rafraîchissement adaptatifs allant de 10 Hz à 120 Hz, ce qui est idéal pour faire défiler le contenu, les jeux, etc. expérience de visionnage.



Bien qu’il existe un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, les développeurs de l’App Store ont constaté que la plupart des animations d’applications sont limitées à 60 Hz, ce qui entraîne une expérience de visionnage inégale pour les utilisateurs. Comme indiqué par ., ProMotion fonctionne à 120 Hz pour le défilement et les transitions en plein écran, mais les animations sont limitées à 60 Hz.

Ainsi, lorsque vous faites défiler votre chronologie Twitter, par exemple, vous verrez l’expérience ProMotion fluide, mais les animations à 60 Hz signifient que les autres interactions sont nettement moins fluides. Le développeur d’Apollo, Christian Selig, a déjà vu des plaintes de clients.

Ai-je raison de voir que les API UIView.animateWithDuration ne sont pas cadencées à 120 Hz sur iPhone 13 ? Sur UIScrollView, les systèmes et Metal, le reste est toujours à 60 Hz? pic.twitter.com/t3MeM9cj0E – Christian Selig (@ChristianSelig) 24 septembre 2021

Selig suppose qu’Apple a ajouté la limitation à 60 Hz pour préserver la durée de vie de la batterie sur les modèles d’iPhone car sur les modèles d’iPad Pro qui prennent également en charge la technologie ProMotion, il n’y a pas de limite et toutes les animations s’exécutent à 120 Hz.

Notez que ce n’est pas le cas sur les iPad Pro, ceux-ci utilisent 120 Hz pour toutes les animations. Voir ci-joint. Je suppose qu’il s’agit d’un choix délibéré d’optimisation de la durée de vie de la batterie sur les iPhones. 🔋 pic.twitter.com/Utg0oaDzdi — Christian Selig (@ChristianSelig) 24 septembre 2021

Les propres applications d’Apple semblent fonctionner jusqu’à 120 Hz à tout moment, il est donc également possible qu’il s’agisse d’un bogue ou d’un problème qu’Apple prévoit de résoudre dans une future mise à jour.

