Avant l’arrivée des premières précommandes de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces demain, des applications tierces font déjà leur apparition pour aider à faire « disparaître » l’encoche controversée. Surnommée « TopNotch », cette application provient des créateurs du populaire utilitaire de capture d’écran CleanShot X pour macOS.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro disposent d’une encoche d’écran pour loger l’appareil photo et d’autres capteurs, permettant à Apple d’étendre l’écran plus près du bord que jamais. Apple a défendu l’encoche comme une caractéristique de conception « vraiment intelligente » pour vous donner plus d’espace pour votre contenu. De nombreuses premières critiques disent également que l’encoche est une chose à laquelle vous pouvez facilement vous habituer.

Néanmoins, « TopNotch » est devenu une solution logicielle pour louer la découpe d’écran du MacBook Pro. Il est présenté comme un moyen de «faire disparaître l’encoche», essentiellement en rendant la barre de menu complètement noire. Ceci est similaire à la façon dont Apple lui-même ajoute une lunette noire noire en haut de l’écran lorsque les applications sont en mode plein écran.

TopNotch prend en charge les fonds d’écran dynamiques de macOS L’application fonctionne bien avec plusieurs écrans et espaces TopNotch reste en arrière-plan et surveille les changements de fond d’écran

Personnellement, je ne vois pas de problème majeur avec l’encoche du MacBook Pro, et je ne prévois pas d’utiliser une application tierce pour la faire « disparaître ». Quoi qu’il en soit, c’est bien que de telles options existent pour ceux qui les veulent. Vous pouvez télécharger TopNotch gratuitement.

Que pensez-vous de l’encoche du nouveau MacBook Pro ? L’adopterez-vous ou vous tournerez-vous vers une solution tierce pour vous aider à le cacher ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

