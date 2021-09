Les applications utilisées par les enfants doivent respecter les nouvelles normes de confidentialité britanniques

Les applications utilisées par les enfants – définies comme toute application « susceptible d’être utilisée par des enfants », même si elles ne sont pas le public cible – doivent répondre aux nouvelles normes de confidentialité britanniques à partir d’aujourd’hui…

Le code des enfants (plus anciennement connu sous le nom de code de conception adapté à l’âge) est officiellement entré en vigueur l’année dernière, mais les développeurs et les fournisseurs de services en ligne ont bénéficié d’un délai de grâce pour mettre leurs applications en conformité. Ce délai de grâce a expiré aujourd’hui.

Le code nécessite la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, à commencer par un niveau de confidentialité par défaut élevé pour l’application.

Le code n’est pas une nouvelle loi, mais représente plutôt le point de vue du chien de garde britannique sur la façon dont le RGPD s’applique aux applications et aux services en ligne utilisés par les enfants.

Le code […] établit des normes et explique comment le règlement général sur la protection des données s’applique dans le contexte des enfants utilisant des services numériques. Il fait suite à un processus de consultation approfondi qui comprenait des discussions avec des parents, des enfants, des écoles, des groupes de campagne pour enfants, des développeurs, des sociétés de technologie et de jeux et des fournisseurs de services en ligne.

De telles conversations ont contribué à façonner notre code en dispositions efficaces, proportionnées et réalisables.

Les organisations doivent se conformer au code et démontrer que leurs services utilisent les données des enfants de manière équitable et en conformité avec la loi sur la protection des données.

Le code est un ensemble de 15 normes flexibles – elles n’interdisent ni ne prescrivent spécifiquement – qui fournit une protection intégrée pour permettre aux enfants d’explorer, d’apprendre et de jouer en ligne en garantissant que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale lors de la conception et de la développer des services en ligne.

Les paramètres doivent être « haute confidentialité » par défaut (à moins qu’il n’y ait une raison impérieuse de ne pas le faire) ; seule la quantité minimale de données personnelles doit être collectée et conservée ; les données des enfants ne devraient généralement pas être partagées; les services de géolocalisation doivent être désactivés par défaut. Les techniques de coup de pouce ne doivent pas être utilisées pour encourager les enfants à fournir des données personnelles inutiles, affaiblir ou désactiver leurs paramètres de confidentialité. Le code aborde également les questions de contrôle parental et de profilage.