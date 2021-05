Les appréhensions à la frontière atteignent un sommet de 20 ans en avril ⋆ 10z viral

Des migrants d’Amérique centrale attendent d’être transportés par la patrouille frontalière américaine après avoir traversé le fleuve Rio Grande aux États-Unis depuis le Mexique à La Joya, Texas, le 27 avril 2021 (Crédit: Go Nakamura / .)

Les agents des douanes et de la patrouille frontalière des États-Unis ont rencontré 178 622 immigrants illégaux qui tentaient de traverser la frontière en avril, le total le plus élevé en un mois depuis deux décennies, selon les données publiées mardi.

Le nombre représente une augmentation de 3 pour cent par rapport au mois précédent. Pendant ce temps, le nombre d’adultes célibataires arrêtés par des agents américains à la frontière est passé à plus de 111000 en avril – le total mensuel le plus élevé depuis plus d’une décennie – alors que la patrouille des douanes et des frontières (CBP) a utilisé l’ordre de santé publique Titre 42 pour renvoyer la plupart d’entre eux au Mexique.

Lorsque les migrants sont renvoyés au Mexique, beaucoup tentent à plusieurs reprises d’entrer illégalement dans le pays. L’agence estime qu’environ 40 pour cent des adultes qu’ils arrêtent sont des récidivistes.

Pendant ce temps, le nombre de mineurs non accompagnés placés en garde à vue par le CBP a chuté de 9% le mois dernier, et le nombre de migrants voyageant dans le cadre de groupes familiaux a diminué de 7,5%, selon les chiffres de l’agence.

Les responsables affirment que les passages à niveau ont commencé à se stabiliser après que les autorités mexicaines ont intensifié les contrôles, déployant 10 000 soldats et policiers le long de la frontière sud du pays avec le Guatemala.

«Le CBP continue de voir un afflux important de migrations illégales le long de la frontière sud-ouest», a déclaré le commissaire par intérim de l’agence, Troy Miller, dans une déclaration écrite.

L’Associated Press a rapporté mardi que le nombre d’enfants migrants détenus dans des établissements fédéraux avait plus que doublé au cours des deux derniers mois.

Plus de 21 000 enfants migrants sont détenus dans un réseau de quelque 200 établissements dans deux douzaines d’États, selon des données gouvernementales confidentielles obtenues par l’AP. Plusieurs des établissements, qui sont gérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, hébergent actuellement plus de 1 000 enfants chacun.

Alors que le secrétaire du département de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a accusé «la pauvreté, les niveaux élevés de violence et de corruption au Mexique et dans les pays du Triangle du Nord» pour l’afflux, les républicains ont déclaré que c’était Biden qui était responsable de la flambée, après avoir assoupli les restrictions à l’immigration. .

Biden a annulé les protocoles de protection des migrants de l’ère Trump et a rétabli «la capture et la remise en liberté». Les experts affirment que le plan de Biden visant à créer une voie d’accès à la citoyenneté pour 11 millions d’immigrants sans papiers a incité les migrants à tenter de traverser la frontière.

Alors que Biden annulait un certain nombre de politiques d’immigration de l’ère Trump, l’administration a également freiné l’application des mesures intérieures par les douanes et les services d’immigration des États-Unis, entraînant la chute des expulsions à 2962 le mois dernier – le niveau le plus bas jamais enregistré.

Pourtant, l’administration a fait valoir que la situation n’était pas une «crise». L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a récemment reproché à la «nature» des médias d’avoir été un «gros moteur» derrière l’utilisation du terme «crise» en se référant à la situation à la frontière américano-mexicaine.

Lors d’une interview avec The Axe Files avec le podcast David Axelrod jeudi, Psaki a affirmé que la vague de migrants «n’était pas vraiment une crise», juste un «énorme défi».

Cependant, le sénateur démocrate Kyrsten Sinema de l’Arizona a réprimandé les affirmations de l’administration, affirmant la semaine dernière que «la réalité est qu’il s’agit d’une crise».

«Nous le savons tous, et le gouvernement fédéral doit faire plus pour faire face à cette flambée de migrants qui arrivent à la frontière avec un nombre croissant chaque année», a-t-elle déclaré.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.