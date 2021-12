Les apprentissages réduisent l’attrition : étude Teamlease

Il montre également une augmentation de 22% des gains de productivité de l’apprentissage (une augmentation de 5% par rapport à 16% l’an dernier). (Image représentative)

Selon Teamlease Skills University, l’Inde compte plus de 500 millions de travailleurs, mais la productivité reste un défi majeur car 56% d’entre eux ne sont pas suffisamment qualifiés pour répondre aux demandes du marché. Dans son étude « ROI on Apprenticeships », publiée la semaine dernière, il a été constaté que les apprentis ont une productivité plus élevée que les personnes recrutées par d’autres canaux et que les apprentissages offrent une réduction de 19 % des coûts d’embauche.

L’étude montre que près de 60 % des employeurs trouvent que l’apprentissage améliore la productivité et 76 % estiment que cela les aide à lutter contre l’attrition. Il montre également une augmentation de 22% des gains de productivité de l’apprentissage (une augmentation de 5% par rapport à 16% l’an dernier).

Principales conclusions:

—61 % des employeurs interrogés constatent qu’il y a une valeur nette positive dans l’apprentissage

—53 % des employeurs ont classé la performance à long terme et la réduction des coûts de recrutement comme leurs deux principaux avantages

—Près de 50 % des employeurs constatent des gains à long terme, notamment de meilleures performances et/ou une rétention plus élevée

—60 % des employeurs ont indiqué que leur productivité s’était améliorée

—76 % des employeurs interrogés sur le fait que les apprentissages réduisent l’attrition en créant un lien de loyauté entre l’entreprise et l’employé

—63 % des employeurs pensent que l’apprentissage a amélioré leur performance globale et fourni un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises.

