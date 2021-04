Les approbations des réclamations d’assurance maladie COVID-19 doivent être communiquées dans les 60 minutes: IRDAI

Il a été constaté que certaines réclamations liées au COVID prenaient du temps à être réglées, ce qui retardait le processus de sortie du patient.

Le règlement des réclamations d’assurance maladie COVID-19 devrait être plus rapide qu’auparavant. L’IRDAI a publié des normes aux compagnies d’assurance sur le règlement des réclamations d’assurance maladie COVID-19. Toutes les assurances générales et maladie sont invitées à communiquer leurs agréments cashless aux hôpitaux et établissements concernés dans un délai maximum de 60 minutes. La Haute Cour de New Delhi, dans son ordonnance du 28.4.2021, avait ordonné à l’IRDAI de conseiller aux assureurs de communiquer leurs approbations sans numéraire aux hôpitaux et établissements concernés dans un délai maximum de 30 à 60 minutes afin qu’il n’y ait aucun retard dans la décharge de les patients et les lits d’hôpitaux ne restent pas inoccupés.

«Cette décision du régulateur est d’une grande aide pour les assurés lorsque le nombre de cas de Covid-19 augmente rapidement. Il a été constaté que certaines réclamations liées au COVID prenaient du temps à être réglées, ce qui retardait le processus de sortie du patient. Cependant, avec ce nouveau mouvement de règlement des réclamations dans l’heure, en fixant une limite extérieure, les clients donneront beaucoup de soulagement et pourront facilement faire face aux dépenses Covid-19. Bien que cette décision exercera certainement une pression sur les assureurs maladie d’un point de vue opérationnel, elle constituera cependant une aubaine pour les assurés », déclare Vinay Taluja, directeur des produits de Bajaj Capital.

Le 18.4.2021, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) avait publié une note dans laquelle un délai d’exécution fixe (TAT) de deux heures pour l’octroi à la fois de la préautorisation sans numéraire et du congé final du patient assuré était spécifié.

À la suite des conditions prévalant dans les affaires COVID-19 sous la forme d’une deuxième vague et conformément aux instructions susmentionnées de la Haute Cour, l’IRDAI a émis les instructions suivantes à tous les assureurs:

une. La décision d’autorisation de traitement sans numéraire pour les réclamations COVID-19 doit être communiquée au fournisseur de réseau (hôpital) dans un délai de 60 minutes à compter de la réception de la demande d’autorisation avec toutes les exigences nécessaires de l’hôpital.

b. La décision de sortie finale des patients couverts par les réclamations COVID-19 doit être communiquée au fournisseur de réseau dans un délai d’une heure à compter de la réception de la facture finale, avec toutes les exigences nécessaires de l’hôpital.

L’IRDAI a également demandé aux assureurs que, nonobstant les limites extérieures des délais spécifiés ci-dessus, il leur est conseillé de traiter ces demandes rapidement afin que l’autorisation de traitement sans numéraire et le congé du patient puissent être accélérés au maximum. Les assureurs devront émettre des instructions appropriées à leurs administrateurs tiers respectifs pour assurer le respect des délais spécifiés ci-dessus.

