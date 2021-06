Les Arabes israéliens affirment leur identité palestinienne. . .et rejoignez le gouvernement israélien ⋆ .

Lorsque j’ai visité Israël pour la première fois en 1982, on m’a dit que les relations entre les Juifs et les Arabes israéliens étaient assez bonnes. A Haïfa, où vivait mon beau-père, les relations étaient dites exemplaires. Après avoir passé du temps à Haïfa et dans la région environnante, il m’a semblé que c’était vrai.

Avec les deux intifadas, les relations se sont détériorées. Au moment où mon beau-père est décédé (2003), ils n’étaient pas si bons, même à Haïfa. Ou alors je comprends.

Maintenant, ils se seraient détériorés au point que les Arabes israéliens ont organisé des manifestations de masse et se sont livrés à des violences en faveur du Hamas lors de son dernier conflit avec Israël. Ils se sont détériorés au point que, selon le Washington Post, les Arabes en Israël ont désormais tendance à s’identifier comme Palestiniens même s’ils sont citoyens israéliens.

Je n’ai pas l’expertise pour dire que si ce développement était inévitable (un grand mot). Mais je soupçonne que c’était le cas.

C’est une question académique. En voici une plus pratique. Étant donné que les Arabes israéliens se rangent du côté des Palestiniens, et en fait du Hamas, dans leur différend avec Israël, n’est-ce pas de la folie de former un gouvernement de coalition qui comprend un parti arabe israélien qualifié d’« islamiste » par le Washington Post ?

Et en voici une pragmatique ? Comment une coalition qui comprend à la fois ce parti arabe israélien et un parti dirigé par Naftali Bennett qui prône l’annexion de la Cisjordanie et est détesté par les Arabes (selon le Post, il se vante d’avoir tué des Arabes pendant son service militaire) peut survivre ?

La réponse à la première question est « oui ». La réponse à la seconde est « ce n’est probablement pas possible ». Et étant donné la réponse à la première question, cela ne devrait certainement pas.

Certains Arabes israéliens ressentent la même chose. Le Post rapporte que beaucoup, en particulier les plus jeunes, considèrent la participation arabe à une coalition avec Bennett comme honteuse et comme une trahison.

Ils ont raison de se sentir ainsi, étant donné leur point de vue sur Israël et la Palestine. De la même manière, les membres du parti de Bennett et d’autres membres de la droite israélienne devraient également ressentir cela. En fait, cela me surprend que même les Juifs israéliens modérés et de centre-gauche, peu importe à quel point ils détestent Benjamin Netanyahu, ne sont pas dégoûtés que le nouveau gouvernement comprenne un parti islamiste et pro-palestinien.

Je ne voudrais pas vivre dans un pays dont le gouvernement comprend un parti aligné avec un ennemi juré déterminé à détruire l’État existant et à jeter la majorité de sa population à la mer. BLM est déjà assez mauvais.