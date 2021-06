Les arbitres de la Liga seront pleinement professionnels à partir de ce jeudi

30/06/2021 à 10h17 CEST

Aujourd’hui mercredi 30 juin se termine le premier contrat de l’histoire de l’arbitrage espagnol signé par tous les arbitres, assistants, VAR et AVAR le 1er septembre 2020 avec la RFEF. Désormais, avec le nouveau contrat qui entre en vigueur à partir de demain, 1er juillet les arbitres de notre ligue deviendront totalement professionnels car tous auront un dévouement total et absolu à l’activité d’arbitrage.

Au cours de cette première saison qui s’achève désormais, le contrat qui s’achève désormais a permis à tous les acteurs de l’institution arbitrale de pouvoir concilier leur travail d’arbitrage avec d’autres fonctions. Si tel est le cas, ils ont dû renoncer à des montants proches de 15 000 euros comme indiqué à la quinzième clause de celui-ci. Mais cette situation disparaît déjà dans un premier temps dans le nouveau texte syndical qu’ils signent pour la prochaine saison 2021-2022.

Exigences essentielles pour pouvoir le signer

Le journal SPORT a eu accès au document de 16 pages qui est en vigueur jusqu’au 1er juillet. Parmi les exigences de la catégorie Première division pour pouvoir signer, il faut avoir une expérience préalable minimale de 9 ans en tant qu’arbitre dans des compétitions fédérées, et parmi celles-ci, au moins une en tant qu’arbitre de deuxième division. Dans le cas de l’assistant, il y a cinq années d’expérience dont une dans la catégorie argent. Pour les arbitres de deuxième, l’expérience est réduite à sept ans, étant 1 en deuxième B et chez les assistants elle est réduite à trois avec l’un d’eux dans la catégorie bronze du football espagnol. Dans le cas de la VAR, pour pouvoir être assistant vidéo, une expérience de 9 ans en tant qu’arbitre est requise, dont une en Première ou Deuxième.

Comme le précise le même contrat, ce contrat porte sur « une relation de travail particulière, de façon régulière, dans le cadre de la pratique d’un sport professionnel, entre un athlète professionnel, tel que l’arbitre professionnel qui s’adonne à ce sport, à titre bénévole. avec régularité et régularité pour une activité sportive, telle que la RFEF, et sous sa dépendance à travers le CTA ».

Le contrat comprend une rémunération fixe d’environ 114 000 euros plus celles dérivées de leurs différentes fonctions dans les parties ou en tant que VAR

Ce nouveau contrat fixe, conformément à ce qui a été convenu par la RFEF et la Ligue en août 2018 dans la convention d’arbitrage professionnel signée pour cinq saisons, les sommes que doivent percevoir les arbitres, assistants et arbitres de la VAR ou de l’AVAR. Dans ce cas, il s’agit d’une rémunération annuelle brute de 114 121 euros répartie en dix versements sur laquelle est prélevée la cotisation de Sécurité sociale. Montant qui aussi, comme tous ceux dérivés des contrats, est assumé par la Ligue conformément à l’accord signé avec la RFEF et où l’impôt sur le revenu des personnes physiques est mis à jour.

Il existe également un montant par match qui, dans le cas des arbitres de première classe, est d’environ 4 300 euros. Le nombre tombe à 1928 en seconde. En ce qui concerne les travaux du VAR, chaque partie implique pour chaque collégiale un montant d’environ 2 100 euros. Dans le cas du Second il est réduit à 964. En ce qui concerne l’AVAR, un assistant du Premier reçoit également ce montant de 964 et s’il est du Second il est réduit de cinq cents euros. Le contrat implique également la cession de leurs droits à l’image individuels et collectifs à la RFEF, recevant en échange la somme brute de 22 842 euros.

Une nouvelle situation de rémunération pour des arbitres VAR spécifiques

Ce nouveau contrat présentera également une autre nouveauté liée à la situation de rémunération du nouvel organe spécifique de la VAR. Jusqu’à présent, et selon la convention d’arbitrage signée par la RFEF et la Ligue, ils percevaient une somme forfaitaire de 50 000 euros plus la somme correspondante pour la partie VAR. Comme SPORT l’a appris; Dans ce nouveau contrat, tous recevront un montant fixe proche de 140 000 euros, ce qui inclut toutes les réunions qu’ils font. Dans ce nouveau corps sont Estrada Fernández, Medie Jiménez, Iglesias VIllanueva ou alors González González.

Auto-analyse obligatoire dans les 48 heures après la fin du match

Le contrat énonce une série d’exigences qui doivent être remplies par chacun d’eux à chaque match et qui passent par la réalisation de la préparation physico-tactique de chaque match (ce qu’ils ont déjà fait avant de signer ce document), passant la nuit avant le match .rassemblement dans la commune où il se tient (situation désormais modifiée par le COVID, permettant les déplacements le même jour tant que le meeting le permet).

De plus, il doit y avoir une rencontre préalable et subséquente avec votre équipe d’arbitrage et celle assignée dans la salle VOR. Cette dernière doit se faire par visioconférence.

Le contrat comprend également, comme nous l’avions déjà dans SPORT, l’obligation d’analyser et d’étudier chacune des actions vidéo dans un délai n’excédant pas 48 heures après la fin du match, d’envoyer dans ce délai au CTA lui-même un rapport d’auto-analyse. avec le plus important du crash, les choses à améliorer et les aspects consolidés.

Exigences minimales et exigeantes pour la préparation physique et technique

Seize pages où tout ce qui concerne la partie physique, technique et médicale est également exposé afin d’atteindre le meilleur état physique et technique de chacun. Quant au premier, tous doivent réussir les tests physiques appelés par le CTA en plus de devoir effectuer une série de tâches confiées par le Comité lui-même du point de vue technique afin d’améliorer l’arbitrage. Il s’agit de tests vidéo, de tests de discussion, de modules de formation en ligne, d’examens des règles du jeu, du protocole VAR et des règlements fédératifs ; formation sur différents protocoles contre le racisme, la violence, la xénophobie etc…

Dans la parcelle physique, il y a les tests physiques et techniques susmentionnés établis par le CTA tout au long de la saison où ils doivent répondre aux normes minimales. Le deuxième de cette saison en cours aura lieu en novembre prochain après le premier que chaque arbitre a passé dans sa fédération territoriale à la suite du COVID. D’un point de vue technique, ils doivent réaliser une série de tâches qui passent par des tests vidéo, des modules de formation en ligne, des examens des règles du jeu, protocole VAR, connaissance des règlements fédératifs ainsi que différents protocoles d’action liés à la violence. , xénophobie, racisme, etc.

La partie physique comprend également un « planning » de travail très exhaustif auquel chacun doit se conformer, qui passe par un minimum de six séances d’entraînement par semaine où il doit y avoir jusqu’à quatre types d’entraînement (jeu, récupération active, haute intensité et cardiaque) . En ce qui concerne la haute intensité, un minimum de douze minutes doit être effectué dans chaque entraînement.

De plus, ils doivent chaque jour remplir une métrique sur leur poids, leur fréquence cardiaque au repos, les heures de sommeil et sa qualité, la perception de la fatigue et l’humeur. Des données qui doivent être intégrées dans une plateforme et que le CTA lui-même évaluera chaque semaine.

Dans le domaine médical, avec le contrôle préalable à chaque saison, ils doivent subir un contrôle de poids et de masse corporelle tous les mois, et doivent se situer dans les limites fixées par le CTA lui-même. Ils doivent également signaler au Comité toute blessure, maladie, anomalie. Plus maintenant avec la situation COVID.

En outre, le contrat lui-même oblige à assister à toute exigence des Commissions de Discipline ou de tout autre organe fédérateur en plus de participer aux entretiens, aux zones mixtes ou à tout événement organisé par l’espace communication RFEF.

Une journée de travail d’environ 1800 heures par an

Le deuxième point des clauses précise que « le travailleur qui ne participe pas à l’une des activités obligatoires, ou ne se présente pas sans motif valable, ainsi que l’abandon d’un test ou d’une activité, d’une réunion ou d’un séminaire sans l’autorisation appropriée de CTA, encourra la suspension immédiate de toute nomination arbitrale ».

La journée de travail est estimée par le contrat à environ 1792 heures par an réparties autour de 24 heures par semaine dérivées des déplacements aux matchs, soit en équipe d’arbitrage, soit en VAR. Douze heures supplémentaires sont consacrées à la formation, à raison de trois ou quatre par jour. Quatre autres sont ajoutés pour les tâches d’auto-analyse avec la visualisation du jeu et le rapport correspondant. Au total, et toujours à caractère variable, environ 40 heures par semaine de travail avec repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi. Ils ont également droit à trente jours de congés soit continus soit fractionnés, conditionnés aux concours.

La future loi sur le sport les reconnaît comme des athlètes de haut niveau

Le contrat qu’ils signeront le 1er juillet sera le deuxième qu’ils signeront dans leur nouvelle condition de travail. Justement, la future loi sur le sport stipule explicitement qu’ils sont sous le régime de la Sécurité sociale. Et c’est dans le futur article 39 où il inclut l’option de pouvoir être déclaré de haut niveau, étant les fédérations celles qui assumeront les obligations qui leur correspondent