Les arbitres de la NBA bloqués avec un mandat de vaccination 10z viral

La National Basketball Association a annoncé ce week-end un nouveau mandat de vaccination pour ses arbitres, entraîneurs et autres personnes qui travaillent avec les joueurs. À quelques exceptions près, ces personnes doivent obtenir le jab et les boosters recommandés. Cependant, les joueurs et les fans ne sont pas confrontés à un ultimatum vaccinal. Est-ce injuste pour les personnes sous mandat?

Les arbitres – ainsi que les entraîneurs et les entraîneurs – semblent être le fruit à portée de main de la NBA. La ligue est peut-être trop lâche pour essayer de forcer LeBron “King” James et d’autres joueurs de haut niveau à prendre le jab. L’Association nationale des arbitres de basket-ball a vendu sa circonscription sur le mandat de vaccination. Ce qui se passera avec les arbitres qui souffrent de réactions indésirables aux vaccins est à deviner à ce stade.

«Tous les arbitres doivent être complètement vaccinés, sauf s’ils ont une exemption religieuse ou médicale. Les arbitres ont également accepté de prendre tous les boosters recommandés », indique le communiqué de la NBA samedi. « Tout arbitre qui ne se fait pas vacciner et qui n’est pas exempté sera inéligible aux matchs de travail. »

Mettons cela au clair. Le droit des joueurs à gagner leur vie ne dépend pas d’un mandat vax. Mais la carrière des officiels du jeu sera suspendue s’ils s’abstiennent de se faire vacciner. La NBA est une ligue extrêmement impopulaire avec ses absurdités de justice sociale et sa position abominable sur la Chine communiste. Maintenant, son traitement incohérent des employés n’est qu’un autre ajout inflammable à cet incendie de benne à ordures.

Des arbitres oseront-ils réellement tenir tête aux pouvoirs de la NBA en réclamant une exemption religieuse ?

Les règles de vaccination stipulent également : « Tout membre du personnel de l’équipe dont le rôle ou l’accès implique une interaction en personne avec, ou une activité menée à moins de 15 pieds de, tout (1) joueur, (2) arbitre ou (3) autre membre du personnel de l’équipe qui a un rôle qui implique une interaction en personne avec, ou une activité menée à moins de 15 pieds de tout joueur ou arbitre » doit être vacciné avant le 1er octobre, selon CNN.

Qui va arbitrer les arbitres ? Qui va trottiner sur le court avec un mètre ruban pour faire respecter les nouvelles règles ? Et que se passe-t-il lorsqu’un officiel, entraîneur ou entraîneur vacciné contracte COVID-19 ? Ça va répandre un œuf sur le visage de la NBA.

Le personnel le jour du match doit être vacciné avant le premier match de pré-saison à domicile de l’équipe. Les matchs préparatoires commencent le 3 octobre. Cela comprend les entraîneurs, les entraîneurs, le personnel de la réception, les gardes de sécurité et autres.

CNN rapporte que « tout membre du personnel qui n’est pas complètement vacciné n’aura aucune interaction avec les joueurs ou les arbitres et devra toujours porter un masque facial dans les installations de l’équipe, indique le mémo. Il sera également interdit aux membres du personnel non vaccinés d’être sur le banc pendant les matchs, ne seront pas autorisés dans le casier, les salles de musculation ou d’entraînement, ne pourront pas assister aux réunions en personne et ne pourront pas voyager avec l’équipe. »

Kurt Helin de NBC écrit que ce mandat de vaccination « est une bonne chose. La science est claire : le vaccin COVID sauve des vies… » Des vaccins non encore approuvés par la FDA ont également coûté la vie à des personnes. Les personnes vaccinées ont également contracté le COVID-19. C’est la partie pas si bonne.

Voici un autre moment aha sur l’incohérence de la NBA. Alors que les Milwaukee Bucks faisaient leur course au championnat en 2021, des milliers et des milliers de fans ont été autorisés à se mêler à l’extérieur de leur arène. Et maintenant, le ministère des Services de santé du Wisconsin a identifié 491 personnes qui y ont contracté le COVID-19. L’EDS a également noté qu’il s’agissait également d’une estimation prudente.

Tout bien considéré, la NBA n’est pas l’organisation la plus réputée pour réduire la propagation de COVID-19. Ou pour assurer la liberté personnelle de ses employés.