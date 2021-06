Les arbitres de l’Euro Cup à Istanbul et les arbitres du VAR à Nyon

03/06/2021 à 10h45 CEST

La situation que va vivre l’équipe d’arbitrage dans l’Eurocup qui débute le 11 juin est curieuse : les arbitres de terrain et les arbitres de VAR – AVAR ne seront pas ensemble au même endroit. Comme nous l’avions déjà anticipé dans SPORT, le dix-neuf arbitres de terrain et leurs trente-six assistants seront en Turquie.

Concrètement, et comme ce journal a pu le confirmer, dans un hôtel à Istanbul où ils séjourneront et de là ils se rendront sur les terrains de formation à proximité du complexe hôtelier. De là, ils se rendront aux parties désignées, puis retourneront dans le pays turc à la fin de la réunion.

Lundi prochain 7 tous les arbitres et assistants sont convoqués. En ce qui concerne l’Espagne, c’est Mateu Lahoz et Del Cerro Grande et les quatre assistants les accompagneront : Pau Cebrián et Roberto Díaz Perez avec le Valencien et Juan Carlos Yuste avec Roberto Alonso avec le Madrid.

Le VAR du siège de l’UEFA

Et ce sera aussi lundi quand ils arriveront au siège suisse les vingt-deux arbitres qui assureront les fonctions de VAR et AVAR lors de la prochaine Eurocup. Car, comme nous l’avions anticipé dans SPORT lundi dernier, le VAR fonctionne dans ce Championnat d’Europe, la première fois qu’il est utilisé dans une phase finale d’équipes seniors, se fera de manière centralisée depuis le siège de l’UEFA à Nyon.

Jusqu’à présent, il a été effectué depuis unités mobiles à l’extérieur du stade, aussi bien en Ligue des champions qu’en phase finale de la Ligue Europa. Une option que l’UEFA n’exclut pas en phase finale du tournoi. Dans le cas du football espagnol, il y a quatre représentants qui commenceront cette concentration lundi prochain: Alejandro Hernández Hernández, Martínez Munuera, Sánchez Martínez et Iñigo Prieto López de Cerain.

PCR avant le voyage et une autre en arrivant à Istanbul et en Suisse

Mais avant de voyager, les huit représentants espagnols, comme les autres, ils devront se conformer au protocole COVID pour le début du voyage de concentration. Cela signifie que tous devront passer par un PCR ces prochains jours pour pouvoir voyager vers leurs différentes destinations. Test qu’ils devront refaire une fois arrivés à Istanbul et en Suisse.

Puis les différents contrôles fixés par l’organe d’arbitrage pendant le mois de concentration en plus des obligatoires avant chaque match qui sont désignés Parce que l’UEFA, comme nous l’avons déjà dit à l’époque, a exclu la possibilité de tous les vacciner une fois qu’ils auront atteint la concentration mentionnée..

Après une analyse minutieuse, ils ne souhaitent pas s’exposer au risque que l’un d’entre eux ait une réaction indésirable au vaccin, et tout cela avec une si petite marge puisqu’ils pourraient être vaccinés à partir du lundi 7 prochain jusqu’au début de la compétition. Ceux qui seront vaccinés sont tous les employés de l’UEFA qui assistent à cette concentration d’arbitrage ainsi qu’au reste du Championnat d’Europe. C’est l’organisme lui-même qui a procédé ces derniers mois à une campagne de vaccination auprès de ses salariés..