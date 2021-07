Les arbitres de l’Eurocup échangent Istanbul contre Londres

01/07/2021 à 10h35 CEST

Les arbitres de l’Eurocup changent de lieu de concentration ce jeudi. Car aujourd’hui il est prévu que toutes les équipes d’arbitrage soient encore concentrées à Istanbul aller à Londres, où ils continueront à préparer cette finale du tournoi des équipes nationales.

Dans un premier temps, comme l’a appris le journal SPORT, les 13 arbitres qui sont encore concentrés après le départ des six premiers après la dispute des huitièmes de finale devraient se déplacer, dont Mateu Lahoz. Comme nous l’avions anticipé dans le journal SPORT, avec le journal international, le Suédois a également quitté Andreas Ekberg, le Portugais Artur Dias, Le français Clément Turpin, l’israélien Grinfield et roumain Kovacs.

Ce sera aujourd’hui jeudi, après la séance de travail, que les arbitres et leurs assistants se rendront à Londres. Les deux arbitres désignés pour les premiers quarts de finale qui débutent demain ne seront plus dans cet avion.

C’est à propos de l’anglais Michel Olivier, choisi pour Suisse – Espagne avec le quatrième arbitre roumain Ovidiu Hategan. Et d’autre part le Slovène Slavko Vincic que Belgique – Italie sifflera demain avec l’Argentin comme quatrième arbitre Fernando Andrés Rapallini. Parmi les arbitres qui vont à Londres se trouve le Madrid Carlos Del Cerro Grande, qui n’a été désigné pour aucun match des huitièmes de finale.

Il est plus que probable que ces quatre arbitres qui appellent les quarts ne reviendront pas à Londres après leur match. L’idée initiale de l’établissement d’arbitrage de l’Eurocup est que, sur les neuf qui seront à Londres à partir d’aujourd’hui, il n’en restera que six une fois que les demi-finales commenceront mardi prochain, même s’il n’est pas exclu que les neuf restent jusqu’à la fin des initiales.

Même si l’intention est qu’il y aura six équipes d’arbitrage qui distribueront les demi-finales et la finale. Les trois autres restent pour participer en tant que quatrième collégiale ou pour toute situation (cas possible de COVID, blessures, etc.) qui pourrait survenir. Cette désignation finale dépendra également des quatre sélections qui restent finalement des huit actuelles. Car la chose normale est d’écarter les arbitres des pays qui sont plongés dans ces demi-finales.