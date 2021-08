Les arbitres devront être vaccinés pour pouvoir siffler en NBA

in

Avec plus de 90 % de joueurs vaccinés dans la ligue et à la recherche d’une immunité collective qui ne permet pas d’arrêter le cours du jeu NBAAujourd’hui, la meilleure organisation de la planète a transféré tous ses membres qui devront arbitrer les matchs. Une mesure intéressante qui favorisera l’avenir de la NBA et évitera la suspension d’une série de rencontres, comme cela s’est produit l’an dernier.