Les arbitres s’expliquent avant la finale de la Copa del Rey Athletic

04/02/2021 à 18:15 CEST

Le processus de modernisation que vous menez la Fédération espagnole de football a fait un autre pas en avant dans l’aperçu de la finale de la Copa del Rey en attendant 2020 que ce samedi ils joueront Athlétique et Real Sociedad à La Cartuja de Sevilla. Non seulement les entraîneurs et les footballeurs étaient des protagonistes, mais le trio d’arbitres a également pu partager ses sentiments avec les médias.

Xavier Estrada, le principal collégial, Roberto Alonso et Guadalupe Porras, assistants, ils ont été exprimés normalement, un ton didactique et ont donné une image qui aide sans aucun doute beaucoup au groupe d’arbitrage, historiquement très opaque.Le trio abitral a brisé les moules, guidé par le service de communication efficace de la Fédération espagnole, et a parlé ouvertement de tout. Il n’y avait aucune limite de questions ou de moyens. Pluralité maximale pour clarifier n’importe quel aspect, du plus sentimental au plus technique.

Des barrières subsistent

Xavier Estrada, par exemple, a été ému de se souvenir des souffrances de la pandémie et de pouvoir enfin réaliser son rêve de 45 ans d’arbitrer une finale de Coupe. il n’avait pu agir comme quatrième arbitre que lors de la finale de 2013, un derby de Madrid, mais la présence continue du Barça avait été un obstacle à être catalan. Dans ce sens Estrada a demandé qu’une autre barrière historique soit brisée et le jour arrive où les arbitres peuvent diriger n’importe quel parti, être de la communauté qu’ils sont, «sans remettre en question leur honorabilité».

Roberto Alonso, pour sa part, a clarifié le fonctionnement du controversé VAR et il a souligné que « les pièces sont constamment revues, Une autre chose est que la décision n’est pas ce à quoi on s’attend« Autrement dit, rien n’est évident et s’il n’est pas sifflé, c’est parce que les responsables de la salle VOR le jugent approprié.

🗣️ Roberto Alonso: « Le VAR vous aide à prendre des décisions. Ils font partie de l’équipe et nous recevons constamment des informations » ➡️ « Je vous assure que tout est revu. L’arbitrage a changé tant dans notre façon de travailler que dans notre façon de communiquer. » # LaCopaMola🏆 # FinalCopaDelRey pic.twitter.com/gJJ5G8VljW – RFEF (@rfef) 2 avril 2021

Guadalupe Porras a l’expérience d’avoir dirigé trois finales de la Copa del Reina, mais fera ses débuts dans le football masculin lors d’un match décisif pour le titre. « J’espère que le jour viendra où cela cessera d’être des nouvelles et ne pas faire la distinction entre les hommes et les femmes parce qu’ils sont là », a-t-il dit.

Les arbitres ont montré qu’ils ressentent le football, qu’ils manquent le public, bien qu’ils puissent être réprimandés, et qu’ils vivront le jeu comme un jour très spécial dans leur vie. Ils ne sont pas d’un autre monde, ils sont proches et ils aiment s’expliquer.

Dans cette finale de Coupe, une autre porte a été ouverte et il semblait que l’empathie des fans avec les arbitres s’améliorerait beaucoup si ces initiatives venaient plus souvent. L’arbitre, au XXIe siècle, a besoin d’aérer beaucoup plus.