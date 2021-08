Les arbitres transmettront les clés de leur travail aux clubs de LaLiga

08/12/2021 à 13:26 CEST

Le CTA a présenté la saison d’arbitrage pour cette nouvelle campagne 2021-2022. Le président Velasco Carballo a présidé l’acte où ils espèrent poursuivre les succès de la saison dernière, qu’il a qualifié d'”historique” avec la présence de Mateu Lahoz en finale de la Ligue des champions et aussi avec le Valencien était del Cerro en Eurocup, étant la quatrième collégiale. A cela s’ajoute la présence à l’America’s Cup et aux Jeux Olympiques.

L’establishment arbitral a commencé par reconnaître qu’il y a plusieurs points qui doivent être améliorés pour cette prochaine saison tels que les pénalités les plus légères de la surface, comportements des joueurs dans les tribunes et autres problèmes.

Mais La grande nouvelle est dans la diffusion que la Commission d’Arbitrage veut faire connaître à tous les niveaux du football afin qu’il n’y ait aucun doute à leur sujet.

Ainsi, le CTA a annoncé que a préparé une présentation de 36 vidéos qui seront envoyées aux 42 clubs où les billets, les pénalités, les hors-jeu, le comportement dans les zones techniques, les performances du VAR ou les incidents dans la surface de réparation sont évalués. Des considérations qui seront également discutées lors de la rencontre qu’ils auront avec les entraîneurs des deux catégories.

Le comité a également avancé les modifications aux Lois du jeu qui entrent en scène cette saison et où il a mis en évidence l’intention du gardien de donner à un coéquipier le ballon à l’intérieur de la surface afin qu’il le touche avec la tête et que le gardien puisse jouer le ballon avec les pieds.

L’autre grand changement est dans les mains accidentelles, comme nous l’avons déjà dit dans le journal SPORT, s’il le touche accidentellement et marque immédiatement un but, ce sera considéré comme une main. Dans le cas où le ballon atterrirait sur un coéquipier qui finirait plus tard par marquer un but, ces actions seront considérées comme valides.

Les Règles du Jeu disent textuellement : D’une part, les mains dites accidentelles avant la réalisation du but. Désormais, elles ne seront plus considérées comme valables lorsque le joueur touche directement avec la main ou le bras – même si l’action se produit accidentellement ou immédiatement après que le ballon a touché sa main ou son bras, même accidentellement.

En ce qui concerne le reste des mains, le CTA a tenu à préciser qu’en substance, aucune des autres options n’a changé. Uniquement dans la rédaction de celui-ci par le Conseil international :

Ainsi seront sanctionnées les mains suivantes :

-Mains volontaires.

-Main dans une position non naturelle lorsqu’ils sont clairement à l’écart du corps occupant clairement un espace ou lorsqu’ils sont au-dessus de l’épaule.

-Les mains accidentelles susmentionnées.

Ne seront pas punissables :

-Main en position naturelle.

-Main près du corps.

-Mains soutenues ou soutenues comme un outil pour maintenir l’équilibre.

-Ballon après ballon joué par le joueur lui-même.

-Main quand le ballon vient d’un coéquipier.

-But après main accidentelle et immédiate d’un coéquipier.

Règles d’arbitrage pour cette saison : pas de pénalités légères et de sévérité dans les plaintes dans la zone technique.

Carlos Clos a également souhaité transférer les directives qui ont été données aux arbitres où un accent particulier a été mis sur la protection des joueurs et la recherche de l’uniformité dans les décisions et la réduction des erreurs des arbitres.

Le respect de la performance arbitrale est un autre aspect qui implique qu’à partir de cette saison, toute réaction de la zone technique contre la performance arbitrale sera disciplinée. Soit l’entraîneur ou tout autre membre du banc.

Concernant les tirs au but, le CTA reconnaît que le nombre de tirs au but a augmenté mais il y a aussi des joueurs qui profitent des contacts légers pour tomber. L’instance d’arbitrage a précisé que ces actions ne peuvent être considérées comme telles que lorsqu’elles sont d’une intensité suffisante.

Quant à la VAR, elle a encore une fois précisé qu’elle n’agirait qu’en cas d’erreur claire et manifeste, en essayant de s’assurer qu’il y ait une interférence minimale dans l’action de l’arbitre de terrain.