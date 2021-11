Les arbres refroidissent les villes en été, selon une étude

26/11/2021 à 13:08 CET

Les arbres sont une arme puissante pour lutter contre les vagues de chaleur qui frappent les villes en été en raison du réchauffement climatique. Leur présence parvient à abaisser la température des zones urbaines dans lesquelles ils se trouvent, encore plus que les espaces paysagers dépourvus d’arbres. L’étude la plus approfondie réalisée à ce jour sur ce sujet le confirme.

Les arbres urbains influencent les températures des villes, mais dans quelle mesure et dans quels contextes climatiques ? Or, une étude a montré que les zones urbaines européennes arborées sont environ 2 à 4 fois plus froides que les espaces verts urbains sans arbres.

C’est la principale conclusion d’un travail mené par l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) de Zurich, réalisé à l’aide de données satellitaires sur les températures de la surface terrestre et du couvert végétal. Cette recherche a obtenu des données de 293 villes européennes, dont certaines espagnoles.

Menés par Jonas Schwaab, les auteurs expliquent dans leur article de la revue Nature Communications que, bien que les arbres soient connus pour influencer les températures, leur efficacité à atténuer la chaleur urbaine dans différents contextes climatiques et par rapport aux espaces verts urbains « n’est pas assez étudiée & rdquor ;.

Ainsi, sur la base de données à haute résolution, les chercheurs ont voulu avec cette analyse confirmer le potentiel des arbres urbains pour obtenir des villes plus fraîches et pour cela ont comparé les écarts de température entre les zones urbaines arborées, les espaces verts urbains sans arbres et les zones entièrement bâties.

En outre, ils ont calculé les différences de température de surface des terres entre les pâturages ruraux, les forêts rurales et les zones bâties sous forme de tissu urbain.

Espaces verts sans arbres, moins efficaces

Les auteurs ont trouvé que les espaces verts urbains sans arbres sont généralement moins efficaces pour réduire les températures de la surface de la terre et son effet de refroidissement est environ 2 à 4 fois inférieur à celui causé par les arbres urbains.

En revanche, ils ont montré que ces plantations urbaines permettent de profiter de températures inférieures à celles enregistrées dans le tissu urbain dans la plupart des villes européennes en été et lors de fortes chaleurs ; cette différence est particulièrement élevée dans les villes d’Europe centrale.

Par rapport au tissu urbain continu, les températures mesurées dans les zones urbaines bordées d’arbres sont en moyenne inférieures de 0 à 4 °C dans les régions du sud de l’Europe et jusqu’à 8 à 12 °C inférieures en Europe centrale.

Le refroidissement saisonnier montre également une tendance régionale claire.

De cette façon, dans les villes du sud de l’Europe, comme Cordoue (Espagne), et en Turquie, comme Gaziantep et Antalya, le refroidissement au printemps est plus important que celui qui se produit en été (ou très proche). Dans les villes européennes de toutes les autres régions, le refroidissement est le plus élevé pendant la saison estivale.

Le refroidissement en automne est plus faible dans toutes les villes et régions, par rapport au refroidissement en été et au printemps.

Les écarts de température entre forêts rurales et tissu urbain elles ressemblent beaucoup aux distinctions de température entre les arbres urbains et le tissu urbain, mais il existe des différences notables, selon les auteurs.

Par exemple, les arbres urbains abaissent davantage les températures de surface que les forêts rurales dans les régions d’Europe centrale ; cependant, le contraire est vrai en Turquie.

La présence d’arbres est considérée par de nombreux experts comme une garantie pour lutter contre l’effet « îlot de chaleur » qu’exercent les villes, car les matériaux avec lesquels ils sont fabriqués les rendent plus sujettes au chauffage pendant l’été.

Les arbres, en revanche, comme le démontrent cette étude et d’autres études récemment publiées, permettent d’abaisser les températures dans les villes et combattent ainsi les rigueurs des températures extrêmes pendant les périodes chaudes.

Photo principale : arbres à Barcelone. Pixabay

Étude de référence : https://www.nature.com/articles/s41467-021-26768-w

