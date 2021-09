Les ARC pourraient chasser les MPME et les actifs de détail stressés une fois que la National Asset Reconstruction Company se matérialisera: Crisil

L’agence de notation a noté que les ARC ont été confrontés à des vents contraires au cours des deux derniers exercices, avec des actifs sous gestion (AUM) – tels que mesurés par les reçus de titres (SR) en cours – se contractant après une forte augmentation au cours des cinq précédents. (Fichier express/Gurmeet Singh)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le manque d’accès au financement et la création de la National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) à venir pourraient pousser les sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) à rechercher des comptes en difficulté dans les segments des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et de la vente au détail, a déclaré Crisil Ratings. le lundi. L’agence de notation a noté que les ARC ont été confrontés à des vents contraires au cours des deux derniers exercices, avec des actifs sous gestion (AUM) – tels que mesurés par les reçus de titres (SR) en cours – se contractant après une forte augmentation au cours des cinq précédents. Alors que pour la période FY15-FY19, leur encours sous gestion avait augmenté régulièrement grâce aux réglementations de soutien introduites au cours de l’EX14, mais cette tendance s’est inversée au cours de l’EX20 avec une contraction d’environ 4 %. Au cours de l’exercice 21 également, l’AUM s’est contracté d’environ 1% à Rs 1,07 crore lakh, selon les estimations de l’agence.

« Le National ARC, compte tenu de son mandat déclaré et de son accès au capital, devrait dominer le segment des grandes entreprises. Les actifs de taille moyenne, où les ARC ont un historique de récupération relativement meilleur, pourraient être un jeu pour eux ainsi que pour les fonds d’actifs en difficulté », a déclaré Krishnan Sitaraman, directeur principal et directeur adjoint de la notation, Crisil Ratings dans un communiqué. Cependant, dans les segments de la vente au détail et des MPME, les ARC ont la possibilité de créer des niches, a-t-il ajouté. Selon Sitaraman, ces segments nécessitent une configuration opérationnelle intensive que d’autres catégories d’investisseurs ne seront probablement pas intéressées à créer.

Il est important de noter que la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, dans son discours sur le budget pour 2021-2022, avait annoncé la création d’une société de reconstruction d’actifs limitée et d’une société de gestion d’actifs, car le « niveau élevé de provisionnement par les banques du secteur public de leurs actifs stressés appelle à des mesures pour nettoyer la banque. livres.”

Il est peu probable que les volumes dans les segments du commerce de détail et des MPME correspondent à ceux observés entre les exercices 2014 et 2019 – une période de croissance tirée par les actifs des entreprises, a ajouté l’agence. « Néanmoins, pour les ARC qui réussissent, cela peut être une entreprise rentable. La croissance reste fondamentalement dépendante de leur capacité à attirer des capitaux. Étant donné que les capitaux devraient réellement affluer vers la plate-forme la plus efficace, il sera essentiel pour les ARC de démontrer leur capacité de récupération différenciée afin de rester pertinents pour les parties prenantes. »

« Les ARC doivent encore démontrer leur capacité de récupération dans le segment de la vente au détail à une échelle matérielle. Cependant, un facteur soutiendra leur transition vers les segments de détail et des MPME – c’est l’opportunité sous la forme d’actifs non performants supplémentaires provenant en grande partie de ces deux segments dans le cycle actuel, les prêteurs, y compris les non-banques, mettant de plus en plus ces actifs à vendre », a déclaré Subha Sri Narayanan, directeur de CRISIL Ratings. Ce changement est déjà visible car bien que le volume global de la dette acquise ait été plus faible au cours de l’exercice 21, une étude de CRISIL Ratings a montré que les segments non commerciaux représentaient une part de 44%, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 4% il y a deux ans, a-t-il ajouté.

