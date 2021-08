Les archéologues chancellent alors que les inondations en Allemagne découvrent des fichiers nazis extrêmement rares | Monde | Nouvelles

in

Les archéologues allemands ont trouvé une « grande quantité de matériel » qui était cachée derrière un mur dans un immeuble résidentiel. La découverte a été faite à Hagen, une ville située à 23 km au sud de Dortmund, et contenait des documents officiels appartenant au Parti national-socialiste des travailleurs (le parti nazi), de vieilles lettres, des masques à gaz et des poings américains. La ville veut maintenant examiner les résultats et potentiellement les exposer partiellement.

Les experts ne sont toujours pas sûrs de l’âge des matériaux, car ils doivent inspecter plus d’une douzaine de grandes boîtes en plastique dans lesquelles les résultats sont stockés.

La première découverte à ce jour remonte à 1928.

Sebastian Yurtseven a découvert les matériaux rares après avoir nettoyé la maison de sa tante, qui a été touchée par les inondations de la mi-juillet.

En raison des inondations, une plaque de plâtre a éclaté d’un mur du rez-de-chaussée, révélant un puits dans lequel les documents étaient cachés.

La maison date du 19ème siècle.

M. Yurtseven, qui est professeur d’histoire, a déclaré : « Au début, cela m’a donné la chair de poule. Je ne pensais pas que ce serait une si grosse trouvaille.

Après avoir découvert les objets, il a contacté les archives de la ville de Hagen.

Ralf Blank, chef des archives de la ville de Hagen, a déclaré mardi que les “grandes quantités de matériaux” qui ont été trouvées pourraient avoir été jetées dans le puits par les membres de l’organisation nationale-socialiste pour le bien-être du peuple (NSV) alors que les troupes américaines avançaient sur Hagen. en avril 1945.

L’Allemagne et la Belgique luttent toujours pour éliminer des montagnes de déchets allant des machines à laver, des meubles détruits, des débris de construction, des produits chimiques et des eaux usées brutes, dans ce qui s’avère un cauchemar pour les autorités des deux pays.

Patrick Hasenkamp, ​​vice-président de l’Association allemande des services publics locaux (VKU) de la ville de Munster, a déclaré à Politico que dans certains cas, les débris avaient été contaminés par des matières fécales et des produits chimiques toxiques.

Il a déclaré : « Le principal problème est le mélange hétérogène de déchets.

« Nous ne pouvons séparer que les agrégats bruts, tels que les décombres de bâtiments ou les équipements électriques. »

M. Hasenkamp a ajouté que l’Allemagne était confrontée à l’élimination de « quantités supplémentaires inimaginables de déchets » à la suite des inondations.

Il a déclaré : « Pour incinérer tous les déchets, nous aurions techniquement besoin d’une usine d’incinération de déchets supplémentaire.

« La cession peut même prendre plusieurs années. »

S’exprimant la semaine dernière, Hans-Peter Bleken à Bad Neuenahr, un habitant de Rhénanie-Palatinat, l’une des régions d’Allemagne les plus touchées par les inondations, a ajouté : « Le prochain gros problème sera les énormes tas d’ordures ménagères.

“Nous avons vaincu Covid, mais si nous obtenons maintenant les bactéries, les rats et plus de virus, ce sera notre problème.”

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg