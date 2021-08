Une nouvelle étude affirme que des experts ont découvert une fosse commune que l’Allemagne nazie a tenté de détruire à la fin de la guerre. Remplie des restes d’environ 500 personnes, la découverte est liée à l’horrible “crime de Poméranie” qui a eu lieu dans la province polonaise de Poméranie d’avant-guerre. Le nombre exact de personnes assassinées est inconnu, mais on pense que les hommes d’Adolf Hitler ont tué jusqu’à 35 000 personnes en Poméranie au début de la guerre.

Ils seraient revenus en 1945 pour cacher les preuves des massacres antérieurs en exhumant et en brûlant les corps.

Mais après avoir examiné les archives, interrogé les habitants et mené des enquêtes archéologiques approfondies, les experts disent avoir découvert des preuves solides des atrocités.

Tant de personnes ont été tuées en 1939 et 1945 dans une région de Poméranie, près de la périphérie de la ville de Chojnice, elle est devenue connue localement sous le nom de Death Valley.

Un témoin, qui a déposé après la guerre, a rappelé dans l’étude avoir vu qu’« une colonne d’environ 600 prisonniers polonais de Bydgoszcz, Torun, Grudziad̨z et des villages voisins, sous l’escorte de la Gestapo, a été emmenée dans la Vallée de la Mort au cours de la seconde moitié de janvier 1945″.

“Ils ont été exécutés là-bas, et le témoin a émis l’hypothèse que les corps des victimes avaient été brûlés pour dissimuler les preuves.”

Les corps de 168 personnes ont été exhumés dans la Vallée de la Mort, mais même à l’époque, les experts pensaient qu’il y en avait beaucoup plus.

Dawid Kobiałka, archéologue de l’Académie polonaise des sciences, a déclaré : « Il était de notoriété publique que toutes les fosses communes de 1939 n’ont pas été trouvées et exhumées, et la tombe de ceux qui ont été tués en 1945 n’a pas non plus été exhumée.

L’équipe a utilisé des techniques non invasives pour étudier la zone, y compris le LIDAR.

Il aurait montré que l’armée polonaise avait creusé en 1939 en prévision d’une guerre avec le Troisième Reich.

Depuis lors, ils ont trouvé plus de 4 250 artefacts, dont beaucoup datent de 1939 et 1945, qui comprenaient des balles, des douilles d’obus et du bois carbonisé qui a probablement été utilisé pour brûler les corps.

L’équipe a également trouvé des os et des bijoux incinérés, y compris une alliance en or, suggérant que les victimes n’ont pas été volées lorsqu’elles ont été tuées.

L’équipe espère identifier certaines des victimes grâce à une analyse ADN.

M. Kobiałka a déclaré : « Une série d’analyses spécialisées des découvertes est en cours en ce moment.

“On pense que davantage de victimes tuées dans la Vallée de la Mort seront bientôt identifiées et que leurs familles seront informées de ce qui est réellement arrivé à leurs proches.”