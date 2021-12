L’Egypte ancienne a continué à fournir une richesse de connaissances historiques aux égyptologues et aux archéologues. Toute une gamme de civilisations appelaient autrefois la région fertile le long de la région du delta du Nil. Leurs vies et leurs histoires s’étendent sur des milliers d’années.

La plus connue est peut-être la période au cours de laquelle de grands pharaons ont régné sur l’Égypte, notamment des personnages comme Djéser, Khufu, Akhenaton, Toutankhamon et Ramsès II.

À la fin du XIXe siècle, de nombreuses tombes des plus grands, dispersées dans la Vallée des Rois, avaient été soit découvertes et fouillées, soit pillées par des pilleurs de tombeaux anciens et contemporains.

Cependant, même à nos jours, des tombes continuent d’être trouvées autour de l’Égypte.

L’année dernière, une nouvelle découverte a été faite à Dahchour, cette fois une nécropole royale située dans le désert sur la rive ouest du Nil, à environ 40 kilomètres du Caire.

Parmi les objets et reliques trouvés à l’intérieur se trouvait un cercueil, d’abord supposé appartenir à un roi, étant donné qu’il était placé à l’intérieur d’une pyramide, car les sépultures pyramidales étaient réservées aux souverains.

La découverte a été explorée lors du documentaire de la Smithsonian Channel « Le mystère de la pyramide perdue ».

Des fragments de bois situés dans la chambre funéraire ont été reconstitués par une équipe travaillant sous la direction de l’égyptologue Dr Yasmin El Shazly.

Ensemble, ils formaient un couvercle de cercueil avec un visage magnifiquement sculpté.

Le Dr Shazly a déclaré: « Les cercueils avaient normalement des caractéristiques similaires à celles du propriétaire.

« Mais ils étaient idéalisés, car c’est à cela qu’ils ressembleraient pour l’éternité. »

Alors que les chercheurs se sont lancés dans le travail avec la conviction qu’il s’agissait d’un roi, alors que la restauration se mettait en place, cela s’est vite avéré faux.

Comme l’a noté le narrateur du documentaire : « La restauration a révélé quelque chose d’étonnant : ce n’est pas un roi.

« C’est, en fait, une femme mystère. »

Le Dr Shazly a expliqué que le couvercle du cercueil montrait une personne portant ce qu’on appelle une perruque Hathor – un vêtement populaire à l’époque de l’Empire du Milieu et porté uniquement par les femmes.

Un coffre a été retrouvé à côté de la femme, couvert de hiéroglyphes que les chercheurs espéraient initialement les aider à déchiffrer son identité.

Cependant, l’endroit où se trouverait son nom était la partie la plus endommagée de la poitrine – un fait extrêmement « frustrant », a déclaré le Dr Shazly.

Mais l’égyptologue a pu déchiffrer le reste du script, et a expliqué : « Ce qui est extrêmement important avec ce coffre, c’est qu’on sait qu’il appartenait à une princesse car ici il est écrit : ‘Fille du roi’. »

Non seulement son nom restait un mystère, mais aussi la raison pour laquelle elle avait déjà été enterrée dans une pyramide.

Le professeur Aidan Dodson de l’Université de Bristol a déclaré : « Ce type de conception de pyramide est spécifique à un roi.

« Ce n’est pas ce que vous attendez d’un membre junior de la famille royale.

« Normalement, une princesse aurait simplement une tombe à puits et une chambre au fond, ce qui rend le tout un véritable mystère. »

Pour mieux comprendre la princesse, l’équipe a porté son attention sur l’époque à laquelle elle a vécu, pendant l’Empire du Milieu égyptien.

S’étendant de 2030 à 1650 avant JC, l’Empire du Milieu est connu comme l’âge classique de l’Égypte.

Il a produit le tout premier roman historique, intitulé « L’histoire de Sinuhe », et de nouvelles techniques de travail de l’or pour créer les plus beaux bijoux du monde antique.

À l’intérieur du musée du Caire se trouvent certains des trésors d’une autre princesse de l’Empire du Milieu, Khenmet, que les chercheurs espéraient les aider dans leur quête pour identifier la femme mystérieuse.

On ne sait pas exactement qui est le père de Khenmet, mais d’après la position de sa sépulture à côté de la pyramide d’Amenemhat II, les chercheurs disent qu’il est probable qu’elle était sa fille.

Tenant un bijou glamour qui lui appartenait autrefois, le Dr Shazly a déclaré : « Nous avons ici la couronne de la princesse Khenmet de Dashur.

« Il est fait d’or et incrusté de pierres semi-précieuses.

« Et ici, à l’avant, vous avez une branche, avec des feuilles et des fleurs très, très complexes.

« Ce collier est très délicat et très finement décoré. »

Désignant un petit élément de la couronne, elle a poursuivi: « Ceci, par exemple, est le symbole de la vie, l’ankh.

« Et celle-ci, c’est aussi une amulette très célèbre – c’est l’ Eyeil d’Horus qui aide à protéger le porteur.

« La tombe nouvellement découverte contient probablement du matériel très similaire à celui-ci, beaucoup d’or, ce qui explique probablement pourquoi elle aurait été volée il y a longtemps. »

Mais, son identité reste un mystère qui n’est pas encore résolu.