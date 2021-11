Les archéologues égyptiens découvrent une magnifique tombe de 3 200 ans liée à Ramsès le Grand | Sciences | Nouvelles

Une équipe de l’Université du Caire a trouvé la tombe du trésorier en chef du roi Ramsès II. Connu sous le nom de Ptah-M-Wia, son dernier lieu de repos a été découvert à Saqqarah. L’archéologue Ola Al-Ajezi a déclaré que la tombe de Ptah-M-Wia est typique des tombes monumentales de la région, connues sous le nom de temples-tombes, qui comprennent un édifice orné suivi d’une ou plusieurs cours.

L’équipe a trouvé de nombreux blocs de pierre gravés ainsi que des colonnes en forme d’Osiris, le dieu égyptien des morts.

Mme Al-Ajez a déclaré : « Toutes ces pièces seront étudiées pour être remises à leur place d’origine à l’intérieur de la tombe.

Aucun reste humain n’a été trouvé dans la tombe jusqu’à présent.

Les inscriptions dans la tombe indiquent que Ptah-M-Wia a occupé plusieurs postes sous Ramsès II, notamment trésorier en chef et superviseur en chef du bétail et des offrandes au temple du pharaon à Thèbes.

Les experts ont également trouvé des peintures murales montrant des personnes conduisant du bétail et d’autres animaux à l’abattage.

Il a été rapporté qu’il aurait supervisé les paiements effectués en marchandises, car les pièces frappées n’avaient pas été inventées.

Le troisième pharaon de la 19e dynastie égyptienne, Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, est souvent considéré comme le plus grand, le plus célèbre et le plus puissant des pharaons du Nouvel Empire.

La première partie de son règne était axée sur la construction de villes, de temples et de monuments.

Il a établi la ville de Pi-Ramesses dans le delta du Nil comme sa nouvelle capitale et l’a utilisée comme base principale pour ses campagnes en Syrie.

La mission de l’Université du Caire a déjà révélé les tombes d’autres responsables de l’époque, dont le maire de Memphis, un ambassadeur royal à l’étranger et un commandant de l’armée. Tout avait été pillé.

Saqqarah a été le site d’une série de découvertes étonnantes ces dernières années, et cette dernière découverte est l’œuvre d’une équipe d’archéologues de l’Université du Caire.

En plus de la tombe de l’ancien trésorier, l’équipe a également découvert les tombes d’un certain nombre de dignitaires, dont un chef militaire appelé Hor Mohib.

À environ 32 km au sud du Caire, le vaste cimetière de Saqqarah servait autrefois la capitale royale de Memphis, et le site abrite également la plus ancienne pyramide d’Égypte.

En janvier, les autorités ont annoncé la découverte d’une cache d’anciens puits funéraires contenant des centaines de cercueils en bois.