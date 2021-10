Les archéologues ont découvert plus de 300 squelettes dans une « scène d’horreur » | Sciences | Nouvelles

Un volcanologue explique les étapes de l’éruption de Pompéi à l’aide de couches de sédiments

Les volcans crachent des gaz chauds et dangereux, des cendres, de la lave et des roches lorsqu’ils entrent en éruption, et peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Le volcan Cumbre Vieja à La Palma est entré en éruption le 19 septembre, il y a plus d’un mois, et a forcé des milliers de personnes à évacuer. L’éruption, qui ne montre toujours aucun signe d’arrêt, a détruit quelque 2 000 maisons. Les responsables des îles Canaries ont admis la semaine dernière qu’il n’y avait pas de fin en vue, après que 40 secousses aient frappé l’île en une journée.

Heureusement, personne n’est mort jusqu’à présent.

Cependant, La Palma n’est bien sûr pas la seule partie du monde à faire l’expérience de la puissance terrifiante des volcans.

Les archéologues de la baie de Naples ont fait une découverte incroyable, trouvant les restes de plus de 300 personnes essayant de fuir l’éruption catastrophique du Vésuve de 79 après JC, qui a couvert la célèbre ville de Pompéi.

Sur ce qui était autrefois la plage de l’ancienne ville romaine d’Herculanum, une équipe d’archéologues a trouvé les restes de plus de 300 habitants, qui avaient été tués par une vague de matières volcaniques en ébullition.

Le documentaire de la Smithsonian Channel « Momies Alive: Hero of Herculaneum » examine les artefacts de l’éruption il y a près de 2 000 ans.

LIRE LA SUITE: Archéologie: sept morts après la peur d’une « malédiction » sur un corps ancien

Les «Herculanum 300» ont été décrits comme une «scène d’horreur» (Image: GETTY)

Les restes de plus de 300 habitants ont été exhumés. (Image : GETTY)

Pompéi et Herculanum sont les villes les plus connues détruites par l’éruption, qui fut l’une des plus meurtrières de l’histoire européenne.

Les restes de plus de 1 500 personnes ont été retrouvés jusqu’à présent, bien que le nombre total de morts reste inconnu.

Environ 30 000 personnes seraient mortes au total, des corps étant toujours découverts à ce jour.

Le narrateur du documentaire a déclaré: « À l’intérieur de ces hangars à bateaux, il y avait une scène d’horreur. »

Pier Paolo Petrone du Musée d’anthropologie de Naples a déclaré: « Ici, sur l’ancienne plage d’Herculanum, vous pouvez voir la tragédie qui s’est produite lors de l’éruption de 79 après JC ici à Naples. »

Herculanum se trouve à l’ombre du Vésuve. (Image : GETTY)

Deux victimes à Pompéi de l’éruption du Vésuve de 79 avant JC (Image : GETTY)

Pompéi, qui attire 2,5 millions de visiteurs chaque année, a été ensevelie sous quatre à six mètres de cendres volcaniques et de pierre ponce lors de l’éruption.

Herculanum, beaucoup plus proche du cratère, a été enseveli sous 23 mètres de matériaux à cause des ondes pyroclastiques.

Il a cependant été épargné des chutes de téphra par la direction du vent.

On pense que la plupart ou toutes les victimes d’Herculanum ont été tuées par les surtensions.

Des preuves ont été trouvées de températures élevées sur les squelettes de ceux trouvés dans les voûtes voûtées du bord de mer, qui se trouve maintenant à 500 mètres à l’intérieur des terres, ainsi que l’existence de bois carbonisé dans ces bâtiments.

A NE PAS MANQUER :

Un charnier découvert, resté secret nazi depuis l’Holocauste [DISCOVERY]

AstraZeneca triomphe alors que le vaccin offre une protection de 91 % contre Delta [NEW]

Des scientifiques sondent la « cinquième force de la nature » avec une découverte passionnante du CERN [REPORT]

Herculanum a été enterré sous 23 m de matériaux volcaniques. (Image : GETTY)

Lorsque la matière volcanique s’est durcie en roche, le bois aurait été carbonisé et préservé.

Les voûtes étaient très probablement des hangars à bateaux et contenaient jusqu’à trois personnes par mètre carré.

Les squelettes, découverts pour la première fois en 1982, brossent un tableau effrayant de la catastrophe.

Luca Bondioli, du Musée national de préhistoire et d’ethnographie de Rome, a déclaré : « Nous avons un désastre. Nous avons une crise. Nous avons les corps complets.

« Nous avons des filles, nous avons des personnes âgées, nous avons des enfants, nous avons tout. Quelque part ici, il y a un chien.

L’éruption du Vésuve de 79 après JC a été l’une des plus meurtrières d’Europe. (Image : GETTY)

Surnommés le « Herculanum 300 », leurs restes ont été trouvés à seulement quatre miles (6,43 km) du mont Vésuve.

Les historiens ont récemment suggéré que le groupe n’était qu’à quelques minutes d’être secouru par Pline l’Ancien, commandant de la flotte navale locale.

Son neveu, Pline le Jeune, a écrit deux lettres décrivant l’éruption, qui ont toutes deux une grande importance historique en raison de leur description précise de l’éruption.

Francesco Sirano, directeur du site archéologique d’Herculanum, a déclaré au Times plus tôt cette année : pourquoi les habitants ont l’air de faire la queue calmement pour embarquer sur son bateau.

Les restes d’un bateau à rames de neuf mètres de long ont également été trouvés à Herculanum, et le n° 26 gisait près du bateau.

Une autre théorie est que le n° 26 aurait pu être un fugitif qui s’est échappé d’un navire amarré à la recherche d’une couverture à partir de la matière volcanique en ébullition.

Ses os étaient colorés en rouge vif à cause de « l’empreinte laissée par le sang de la victime » et son crâne avait été brisé par une poutre de toit tombée.

D’autres fouilles sont prévues sur le site après la découverte du n° 26 en mai, et d’autres preuves de la mission de sauvetage de Pline pourraient maintenant émerger.