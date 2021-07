Les archéologues sont déconcertés par le fait que la découverte viking au Royaume-Uni « précède » les artefacts scandinaves | Royaume-Uni | Nouvelles

Les Vikings sont originaires de ce qui est maintenant le Danemark, la Norvège et la Suède et sont devenus célèbres pour leurs pillages et leurs raids à travers l’Europe au 11ème siècle. Des marins et des navigateurs experts à bord de leurs drakkars ont établi des colonies dans les îles britanniques, en Irlande, aux îles Féroé, en Islande, au Groenland, en Normandie, sur la côte baltique et le long des routes commerciales du Dniepr et de la Volga dans ce qui est aujourd’hui la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine. Les Vikings parlaient le vieux norrois et faisaient des inscriptions en runes – des lettres dans un ensemble d’alphabets apparentés utilisés pour enregistrer diverses langues germaniques avant l’adoption de l’alphabet latin.

Mais Judith Jesch, professeur d’études vikings à l’Université de Nottingham, a expliqué comment les experts ont été stupéfaits après avoir découvert une série de ces artefacts connus sous le nom de pierres runiques.

Elle a déclaré au podcast History Hit: “Le corps le plus étonnant d’inscriptions runiques scandinaves en Grande-Bretagne est en fait les pierres runiques de l’île de Man qui datent du noyau de l’âge viking – le 10e, peut-être le début du 11e siècle.

“Il y en a environ 30 commémorant les morts et ce sont les premiers monuments hybrides qui ont un texte runique en langue scandinave.

“Ils sont clairement un produit local, ils sont fabriqués avec de la pierre locale, la datation est un peu difficile, mais ils semblent être antérieurs à des monuments similaires en Norvège.

“Par conséquent, il y a une question intéressante – nous avons toujours supposé que les habitants de l’île de Man venaient à l’origine de Norvège.”

Les pierres runiques mannoises sont par conséquent similaires aux pierres scandinaves et auraient été fabriquées par la population nordique de l’île de Man.

Selon les annales irlandaises, les Vikings ont posé le pied sur l’île de Man pour la première fois en 798.

En 820, ils avaient conquis et s’étaient installés, établissant une colonie viking prospère qui profitait grandement du commerce entre l’Irlande et les îles écossaises.

Et la découverte suggère qu’ils ont peut-être commencé à faire des monuments ici avec des pierres runiques qui ont été vues plus tard en Norvège.

Le professeur Jesch a expliqué comment ils s’étaient implantés à travers les îles britanniques.

Elle a ajouté: “C’est une longue question compliquée mais vous pouvez aller visiter et passer des journées à regarder ces merveilleux monuments.

“Nous avons également quelques inscriptions en Irlande – principalement de petits objets trouvés dans les fouilles de Dublin.

“Ensuite, nous avons des inscriptions en Ecosse, en particulier dans le nord, dans les Orcades.

“Le plus célèbre est le graffiti dans la tombe de la chambre de Maeshowe qui date du 12ème siècle.”

L’expert a poursuivi en expliquant comment les runes montrent un côté humoristique à la société ancienne rarement discuté.

Elle a poursuivi: “Ils ont probablement été fabriqués en visitant des Norvégiens et des Islandais, ce sont principalement des noms, mais le mot f apparaît aussi beaucoup.

« Ils ont été fabriqués par un groupe de personnes qui étaient allées à Jérusalem en pèlerinage.

“Les Vikings ont toujours eu un bon sens de l’humour, il existe une tradition en Scandinavie de percer des tumulus et de trouver des trésors, mais celui-ci n’en contenait pas.

“Donc, il y a beaucoup de blagues à ce sujet, demandant où c’était caché.”